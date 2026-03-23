立院今審軍購條例 藍喊要看發價書

立法院外交及國防、財政委員會今召開聯席會議，併案審查朝野各版本軍購特別條例草案。雖然民進黨籍外委會召委陳冠廷本周連排三天會議，但預計今天僅詢答，周三才會逐條審查，且由於朝野主張差距過大，外界預期爭議條文將會在委員會保留，送交朝野協商。

目前共有行政院版、民眾黨團版及國民黨團版，民進黨上下呼籲在野支持政院版本。行政院昨表示，國人必須團結，應對中共複合式威脅；行政院副院長鄭麗君也提到，無人機對民生用途、民主供應鏈戰略布局，以及國軍戰力至關重要，盼相關預算盡速通過。

陳冠廷說，政院版草案涵蓋對美軍購與國內委製研發，兩者缺一不可，希望一點二五兆元的預算規模能先以條例形式通過，內部細節包括裝備獲取數量等，可於後續預算審查階段再做充分討論；且相較對美軍購交付進度由美方主導，國內委製與商購則完全操之在我，期盼在野能支持政院版，讓建軍工作得以體制化推進，避免因制度空白而延誤國防戰備。

針對應通過哪一版本草案，國民黨籍外委會召委馬文君說，軍購內容當然要以有發價書的為主，如何合理編列來強化戰力，她今天會提出數據佐證；國民黨立委牛煦庭認為，若審查有時間壓力，建議朝野先從有共識的部分下手。民眾黨主席黃國昌則說，希望審查過程能暢所欲言，條文是否保留，也盼後續階段能有最好決定。

馬文君表示，國民黨立場很清楚，特別預算不該常態化，現在根本被民進黨政府浮濫使用；對於行政院、民進黨立委呼籲過政院版草案，並強調無人機重要性，馬文君說，國防自主很重要，那就該編在公務預算中，國防自主不是拿國家的錢去輔導企業，她還質疑，無人機很重要當然沒錯，但需要一次添購這麼高的數量？畢竟無人機迭代迅速，明後年又有新的，怎會適合這種編列方式？還是編在公務預算比較合適。

牛煦庭認為，在野黨在對美軍購上不會為難，但要編列在哪個地方、用什麼方式處理，朝野目前沒共識；若有審查壓力，是不是先從三黨有共識的地方下手，否則若整個法案拖進協商，恐導致大家花費更長時間。

黃國昌說，民眾黨團負責任地提出自家版本，「我們支持國防自主、提升防衛能力，但是絕對不容許貪汙浪費」，且有付錢就要拿到東西，然而行政院至今仍然說不清楚有什麼品項、到底要買什麼東西。