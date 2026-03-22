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軍購條例立院明排審 民進黨分析5面向：盼各界支持政院版不打折

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨今羅列朝野版本在採購項目、戰略目標、經費期程與配套措施、未來執行狀況的差異。圖／民進黨提供
民進黨今羅列朝野版本在採購項目、戰略目標、經費期程與配套措施、未來執行狀況的差異。圖／民進黨提供

立法院聯席會議將併案軍購特別條例草案，民進黨今羅列各版本在採購項目、戰略目標、經費期程與配套措施、未來執行狀況的差異，批評藍白欠缺國防專業評估、沒有面對中國的戰略規劃、刪除關鍵項目，恐造成台灣戰力出現破口，盼各界支持行政院的正版國防特別預算條例不打折。

針對採購項目，民進黨指出，政院版經國防部專業評估，依台灣防衛需求規畫，包含軟、硬體、訓練、合作研發、自產等七大項目，全方面提升國軍戰力；藍白版本只抄寫院版部分內容，國民黨版還抄錯、列出已完成採購裝備。

戰略目標方面，民進黨表示，政院版規劃建構「台灣之盾」，整合新型及現有系統，建立分層防禦、高度感知、有效攔截的防空體系，並以「非紅供應鏈」嚴格排除中國因素，維持資訊安全與後勤穩定，同時導入AI輔助及C5ISR指管系統，建立先進指揮鏈，如同大腦一樣，是提升國軍戰力的關鍵；藍白版本卻刪光光。

在金額與期程方面，民進黨說，政院版編列8年共1.25兆元，配合國際軍購的跨年度特性，並逐年審計、確保監督，同時增加投資本土軍工產業誘因。民眾黨版刪減至4000億元並採年度編列，胡亂切割國防需求，恐致採購卡關、拖延；國民黨版更刪到只剩3800億元，並要求於2028年底前完成執行，內容完全違背現實，形同「實質封殺」。

針對配套措施，民進黨指出，政院版納入掩體、維修與人員訓練等支援項目，藍白版本全數刪除。

至於未來執行狀況，政院版是透過台美共同研議，透過環環相扣的國防戰略轉型，全面強化國防實力，有效嚇阻中國；民眾黨版卻以台幣計價，更寫死採購項目與數量，未來若品項沒買足、或匯率波動，恐將一切從頭；國民黨版則提出「先有發價書之後再另訂條例、提出預算」的流程，中間只有極短的時間，在軍購實務上幾乎不可能做到。

國防特別預算 特別條例 民進黨

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