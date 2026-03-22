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委製商購與對美軍購互補 陳冠廷：缺一恐損及整體戰力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

立法院明天（23日）將聯席審查軍購特別條例草案。外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷說，「對美軍購」與「商購委製」具重要聯繫，假使只有對美軍購裝備，卻缺乏國內自主建置的無人機加強情蒐與打擊、反制系統，將導致戰力受損，呼籲在野黨支持「委製與商購」預算。

陳冠廷表示，已看到部分國民黨重要政治人物，包括台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕，對於國防預算逐步提升至約9000億元，但攸關3000多億元涉及「委製」與「商購」的部分，仍是存有爭點。

陳冠廷指出，整體戰場情資蒐尋與即時應對需要整體能量，換言之，台灣向美方採購「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，必須搭配情蒐及打擊能力的監偵型無人機，顯然無人載具與軍購重要裝備有密切聯繫。若台灣僅完成對美軍購，卻缺乏國內自主建置的反彈道系統及反無人機系統，將造成戰力嚴重受損。

針對在野黨質疑美方武器交貨延宕，陳冠廷回應，近日國防部副部長訪美考察F-16等產製現況，也看出美方釋出極大誠意，現已慢慢交貨當中，即使中東戰雲密布，各國都在爭取優先順序之下，台灣處於「非常前段」。

陳冠廷續指，國內的商購與委製，則是操之在己，目前海軍陸戰隊已陸續增設「火力營」及「無人機營」，國軍士官兵急需相關裝備進行實作訓練，比如無人艇、無人載具及海面載具，若將委製與商購預算拿掉，對整體戰力形成將造成損傷。

陳冠廷期盼朝野能先通過1.25兆軍購特別條例，至於獲取數量等內部細節，後續皆可做討論；他說，若無法通過軍購特別條例，台灣整體建軍就無法建制化，降低敵情反應，誠摯呼籲在野黨領袖與國會議員，針對委製及商購部分進行通盤討論，來予以通過。

國防預算 F-16 軍購

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