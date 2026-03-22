立院明排審軍購條例 民眾黨團盼暢所欲言尊重召委裁示

立法院外交及國防、財政委員會明天將聯席併案審查行政院與藍白黨團所提軍購特別條例版本。民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨團負責任地提出自家版本，希望在審查過程能夠暢所欲言，條文保留也是召委可以有的權限，希望在後續階段做出最好的決定。

立法院外交及國防、財政委員會明天聯席審查軍購特別條例草案，行政院與國民黨團、民眾黨團版本在關鍵條文有極大差距，行政部門與朝野立委預計將有熱烈討論，民進黨團研判短期內恐怕難有共識，不排除關鍵條文全數保留送交協商，「至少邁出這一步，就是個進展。」

民眾黨今天舉行記者會，針對軍購特別條例排審，黃國昌受訪時表示，民眾黨團負責任地提出自家版本，「我們支持國防自主、提升防衛能力，但是絕對不容許貪汙浪費」，而且台灣有付錢就要拿到東西，然而行政院至今仍然說不清楚品項、到底要買什麼東西。

黃國昌說，如果真的有所謂第二批軍售，就請美方盡快完成相關程序，因為只有他們盡快公布，我國國會才能理性進行評估，也希望在審查過程當中，各黨團都能夠暢所欲言，「最後如果透過裁示做條文保留，這本來就是召委可以有的權限，等到黨團協商、院會二、三讀階段，我們再透過民主審議方式，共同做出最好的決定。」

此外，立法院內政委員會明天邀請陸委會主委邱垂正報告業務概況，外界好奇具有陸配身分的民眾黨立委李貞秀能否順利質詢。黃國昌表示，民眾黨團的立場非常清楚，「依法該怎麼做就怎麼做」，李貞秀是經過合法宣誓就職的立委，不容各別行政機關或官員恣意否定其身分，而民眾黨團也有先行與召委廖先翔初步溝通。

黃國昌說，行政官員當然有上台備詢的義務，民眾黨團要求依照民主憲政及法定程序進行，不容許行政官員恣意決定誰是立委、喜歡或不想要接受誰的質詢，「請問哪一個民主憲政國家可以這樣做？民進黨現在的表現已經不是行政獨大，根本是無法無天。」