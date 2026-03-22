陳冠廷為軍購條例喊話 盼能維持1.25兆

「若《國防特別條例》未能以1.25兆通過，恐影響國軍建軍與因應敵軍反映！」在本周將排審各黨《國防特別條例》前夕，綠委陳冠廷喊話說，很高興看到盧秀燕與蔣萬安等人支持至少9千億國防預算，但還是希望能通過完整的條例，若有必要也可全數保留、留待後續協商。但目前藍白仍堅持各自的版本。

委製與商購仍有爭議

立法院外交及國防委員會23日起將併案審查朝野各版本《國防特別條例》，排案審查的民進黨召委陳冠廷特別在22日發影片，呼籲藍白能支持1.25兆元的版本。陳冠廷表示，目前已看到部分國民黨重要政治人物，包括台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕，對於國防預算逐步提升至約9千億元的方向，展現出願意強化國防能力的態度。

不過，他也提到，約3千多億元涉及委製與商購的部分，仍是雙方重要爭點。陳冠廷說，若僅完成對美軍購，而未同步建置國內自主能力，如反導彈系統、反無人機系統等，將可能導致整體戰力受損。因此，無人載具及相關系統整合，對國防建設至關重要。他希望能先通過總額1.25兆元的特別預算條例，後續再針對內部細節，包括裝備數量等進行討論。

藍堅持黨版軍購

「如果能在委員會階段達成共識當然最好。」陳冠廷也說，若仍有歧見，也會讓尚未達成共識的條例先保留、出委員會，繼續透過協商尋求最大公約數。

國民黨部分，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，國民黨會以黨版為基礎進行討論，依照發價書為原則，分階段處理。有黨內立委指出，黨中央的態度很堅決，應該沒有其他版本的討論空間。

藍委內部有雜音

不過，國民黨立委柯志恩近日表示，不只是她，還有國民黨很多區域立委在跑地方行程的時候，都會有地方群眾認為總預算和軍購應該有更積極的做法。未來可以觀察國民黨在審議法案時，是否會出現態度轉折。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團的立場很清楚，支持國防自主，但不允許貪污腐敗，民眾黨團版本除完整將美國宣佈要賣給我國的武器納入，亦有完整的監督機制，要求特別條例通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估等。

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