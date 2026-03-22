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國防產業與航太公會發聲 支持政院1.25兆元國防預算

中央社／ 台北22日電

立法院聯席會議將併案審查行政院與藍白所提國防特別條例草案，台灣國防產業發展協會、航太同業公會今天聲明指出，台灣具成民主夥伴國防合作潛力，因此支持8年新台幣1.25兆元特別預算，籲各黨團以國家整體利益為優先，凝聚跨黨派共識。

立法院聯席會議將併案審查行政院（8年新台幣1兆2500億元）與國民黨團（3800億元+N）、民眾黨團（4000億元）所提國防特別條例草案，各版本在預算規模、執行年限及採購項目存有巨大分歧。在野陣營握人數優勢，最終能否審查完竣送出委員會，或是關鍵條文按行政院提案通過，勢必將掀激烈攻防，備受各界關注。

台灣國防產業發展協會、台灣區航太工業同業公會上午發布聯合聲明，強調「支持『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例』與1.25兆元國防特別預算，及「無人載具產業發展統籌型計畫」，籲立法院各黨團共同支持。

聲明提到，全球地緣政治局勢近年快速變動，民主國家紛紛強化國防自主能力與產業韌性，同時加速關鍵科技與安全供應鏈重組。台灣位處印太戰略關鍵位置，建立穩固且具韌性的國防產業體系，不僅是確保國家安全重要基礎，更是推動高科技產業升級、深化國際合作與提升國家競爭力的重要契機。

聲明指出，國防產業同時具有高度的技術擴散與產業帶動效益，能促進精密製造、半導體、材料工程與系統整合等相關產業鏈協同發展，進一步強化台灣整體科技產業實力，隨全球「可信任供應鏈」與「非紅供應鏈」合作趨勢逐步形成，台灣具備成為民主夥伴國防科技合作與產業鏈布局重要節點的潛力。

聲明強調，呼籲立法院各黨團以國家整體利益、長遠發展為優先，凝聚跨黨派共識，全力支持「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及「無人載具產業發展統籌型計畫」等相關預算推動與通過，同時持續推動無人機及相關國防科技產業發展，共同打造具韌性、具自主能力且具國際競爭力的國防產業體系，確保台灣在全球安全與科技競爭格局中持續扮演關鍵角色。

特別預算 不對稱戰力 特別條例

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