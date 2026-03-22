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被綠委酸選舉才關心軍購 柯志恩回擊：不理會毫無理性的論述

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩表示，她向來關心台灣軍購案，並非選舉前才關心。記者徐白櫻／攝影
立委柯志恩表示，她向來關心台灣軍購案，並非選舉前才關心。記者徐白櫻／攝影

民進黨立委吳思瑤質疑，國民黨立委柯志恩選舉到了才關心台灣軍購案。柯志恩今回擊，吳被稱「吳造謠」，不關心她的批評內容，但台灣的自主軍力非常重要，軍購涉及我們所付的錢、武器是不是可以如期到來、是否符合台灣的戰略需求？國民黨的「擋」是希望把話講清楚、不要混淆視聽。

立委柯志恩20日在黨團大會上反映地方心聲，強調地方很多人關心軍購案。立委吳思瑤昨在臉書發文質疑柯志恩因為要選舉才支持軍購，「真心誠意支持自己的國家，有這麼難嗎？一旦離投票愈近，恐怕還有更多的柯志恩們」。

柯志恩今早參加高雄市社福慈善總會員大會前回應媒體提問，她表示，吳思瑤到處罵人，所以不需要特別回應吳的問題，不過有很多人問及她在黨團大會所提的軍購預算問題，所以她特別說明。

柯強調，身為台美國會聯誼會會長，跟美方在軍購問題上有非常多溝通，她一直認為，台灣的自主軍力非常重要，誠如黨團、國防外交委員會特別提到，我們所付的錢、我們武器是不是可以如期到來，採購是否符合台灣的戰略需求，這些都必須要講清楚，「在野的擋是來自於，我們必須要把話講清楚，這個不要混淆視聽」。

柯志恩強調，她只是適時反映地方意見，因為大家都關心何時審總預算、何時討論軍購問題。地方意見呈上之後，黨團會找時間跟所有委員充分溝通，畢竟朝野僵局還是要有人要解，只是透過地方反映，促成立法跟行政坐下來好好溝通，看未來該怎麼樣走，這個不是選舉之類的，不想理會毫無理性的論述。

軍購 吳思瑤 國民黨 柯志恩

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