快訊

非核家園轉彎？賴總統：核二核三是否重啟要看核安會審查及「三原則」

戴口罩不能領錢！郵局ATM「強制露臉」上半年試辦50台

兩岸觀策／台日互動不斷恐觸大陸紅線 潛在的東亞危機

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機產值翻倍、外銷增21倍 鄭麗君籲立院速審預算勿延宕發展

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君（中）。記者余承翰／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）。記者余承翰／攝影

立法院外交及國防與財政委員會明天（23日）將聯席審查軍購特別條例草案，行政院副院長鄭麗君指出，國防特別條例及115年度總預算案對無人機民生用途、民主供應鏈戰略布局，以及國軍戰力至關重要，各部會都已做好整備，亟待經費預算支持，籲請立法院儘速審議通過。

行政院指出，無人機產業為「五大信賴產業」中軍工產業的重要項目，亦是帶動國內資通訊、半導體及國防產業升級的重要引擎，兼具產業升級及國防自主雙重戰略意涵。

行政院說明，國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中，包括國防部的無人載具及其反制系統採購的特別預算規劃，主要目的是應用於遠距偵蒐、攻擊任務等用途，以及各級指揮所、地面部隊、重要軍事基礎設施的安全防護。

行政院續指，「115年度中央政府總預算案」中「無人載具產業發展統籌型計畫」相關預算，攸關無人機整體產業發展、無人機產業聚落打造、無人載具技術研發，及無人機在各領域的應用發展，包括搜救及防災輔助、農作物生長及病害監測、環境汙染監控與稽查、交通流量觀測等重要用途。

為擴大國內無人機、水面水下無人船在醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性等多元應用及整體產業發展，並把握國際「非紅供應鏈」商機。鄭麗君2024年起邀集跨部會舉行「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，擬定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大政策目標。

經濟部去年統籌各部會業務提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，已獲行政院核定，規劃從2025年到2030年間，預計總共將投入442億元，推動我國無人載具發展，應用範疇涵蓋：國防安全、災害防救、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、海空域治理等。

鄭麗君指出，我國無人機產值由2024年的50億元，成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍；其中無人機整機外銷金額更由2024年的1.4億元，成長至2025年的29.5億元，外銷成長值達21倍。其中以捷克、波蘭、美國為主要出口市場，占比達9成以上，顯示台灣無人機產業已逐步成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。

鄭麗君說，若立法院遲遲未審議今年度總預算，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位，籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案，因為台灣無人機產業發展、臺灣產業升級的腳步不能停下來，台灣國防自主的韌性也不能被打折扣。

軍工產業 特別條例 不對稱戰力 行政院 無人機 鄭麗君

延伸閱讀

國防特別條例將審查 在野人數優勢成政院版過關變數

政院籲朝野支持院版國防特別條例 應對中共複合式威脅

立院下周併案審查國防特別條例 3天會議受關注

預算未審產業急了！台積電代表籲科技預算應增加 盼助產業一臂之力

相關新聞

無人機產值翻倍、外銷增21倍 鄭麗君籲立院速審預算勿延宕發展

立法院外交及國防與財政委員會明天（23日）將聯席審查軍購特別條例草案，行政院副院長鄭麗君指出，國防特別條例及115年度總預算案對無人機民生用途、民主供應鏈戰略布局，以及國軍戰力至關重要，各部會都已做好整備，亟待經費預算支持，籲請立法院儘速審議通過。

國軍採購MQ-9B無人偵察機 首批兩架在美國交機

國防部今天發布新聞稿宣布，空軍向美採購的MQ-9B高高空無人偵察機，首批兩架於美西時間3月17日舉行交機典禮。我方由國防部副部長徐斯儉，與駐美代表俞大㵢出席。 徐斯儉與俞大㵢先在飛控座，見證已完整配裝偵蒐酬載在空無人機的強大偵蒐能力；隨後也一起於跑道旁親迎無人機降落，並合影留念。

國造「機器狗」實戰潛力曝光 特戰部署規模超過1000具

我國造機器狗，外型激似獲美陸軍採用的Vision 60型，國防部長顧立雄表示，將小批量採購，實施戰術測試。美軍機器狗取代部分軍犬的任務，可巡邏與拆彈。共軍機器狗為地面載具，載運彈藥與槍械緊隨步兵，還能掛載步槍及火箭進主動攻擊或伏擊。台灣呢？ 資深記者洪哲政深入了解，為您找出答案。

軍購條例拚本周出委 關鍵條文恐保留

立法院外交及國防與財政委員會將聯席審查軍購特別條例草案，關鍵條文中採購項目、匡列金額及執行期程，政院與藍白三版本仍有極大差距。據悉，民進黨研判，朝野短期內勢必難有共識，關鍵條文將保留協商，由於台中市長盧秀燕等藍營重量級人士陸續對軍購表態，長遠也盼能讓部分藍委立場能有鬆動。藍營人士也說，部分藍委暫時不會有動作，也不會跟黨中央正面衝突。

五角大廈官員證實 台灣參與印太產業韌性夥伴

美國主導的新區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（ＰＩＰＩＲ）上周以視訊方式召開第二屆年會。根據五角大廈廿日發布的聯合聲明，各成員國承諾加強國防工業基礎整合，以降低供應鏈風險。五角大廈官員此前證實，台灣以顧問身分參與ＰＩＰＩＲ，且台灣的國防工業基礎在印太扮演關鍵角色。

國防部高層赴美視察F-16生產線 我單座型F-16首曝光

國防部今天表示，軍政副部長徐斯儉率團赴美，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛馬公司完成驗收飛行測試的首架戰機。國防部並公布徐斯儉一行與完成組裝戰機的合照，是我方採購的單座型戰機首度曝光。國防部指出，今年起可以啟動飛交返國作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。