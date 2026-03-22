無人機產值翻倍、外銷增21倍 鄭麗君籲立院速審預算勿延宕發展

立法院外交及國防與財政委員會明天（23日）將聯席審查軍購特別條例草案，行政院副院長鄭麗君指出，國防特別條例及115年度總預算案對無人機民生用途、民主供應鏈戰略布局，以及國軍戰力至關重要，各部會都已做好整備，亟待經費預算支持，籲請立法院儘速審議通過。

行政院指出，無人機產業為「五大信賴產業」中軍工產業的重要項目，亦是帶動國內資通訊、半導體及國防產業升級的重要引擎，兼具產業升級及國防自主雙重戰略意涵。

行政院說明，國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中，包括國防部的無人載具及其反制系統採購的特別預算規劃，主要目的是應用於遠距偵蒐、攻擊任務等用途，以及各級指揮所、地面部隊、重要軍事基礎設施的安全防護。

行政院續指，「115年度中央政府總預算案」中「無人載具產業發展統籌型計畫」相關預算，攸關無人機整體產業發展、無人機產業聚落打造、無人載具技術研發，及無人機在各領域的應用發展，包括搜救及防災輔助、農作物生長及病害監測、環境汙染監控與稽查、交通流量觀測等重要用途。

為擴大國內無人機、水面水下無人船在醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性等多元應用及整體產業發展，並把握國際「非紅供應鏈」商機。鄭麗君2024年起邀集跨部會舉行「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，擬定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大政策目標。

經濟部去年統籌各部會業務提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，已獲行政院核定，規劃從2025年到2030年間，預計總共將投入442億元，推動我國無人載具發展，應用範疇涵蓋：國防安全、災害防救、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、海空域治理等。

鄭麗君指出，我國無人機產值由2024年的50億元，成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍；其中無人機整機外銷金額更由2024年的1.4億元，成長至2025年的29.5億元，外銷成長值達21倍。其中以捷克、波蘭、美國為主要出口市場，占比達9成以上，顯示台灣無人機產業已逐步成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。

鄭麗君說，若立法院遲遲未審議今年度總預算，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位，籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案，因為台灣無人機產業發展、臺灣產業升級的腳步不能停下來，台灣國防自主的韌性也不能被打折扣。