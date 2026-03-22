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國軍採購MQ-9B無人偵察機 首批兩架在美國交機

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
MQ-9B無人機交機，左起空軍副參謀長田忠儀、國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢、駐美軍事代表團長魏中興。圖／國防部提供
MQ-9B無人機交機，左起空軍副參謀長田忠儀、國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢、駐美軍事代表團長魏中興。圖／國防部提供

國防部今天發布新聞稿宣布，空軍向美採購的MQ-9B高高空無人偵察機，首批兩架於美西時間3月17日舉行交機典禮。我方由國防部副部長徐斯儉，與駐美代表俞大㵢出席。 徐斯儉與俞大㵢先在飛控座，見證已完整配裝偵蒐酬載在空無人機的強大偵蒐能力；隨後也一起於跑道旁親迎無人機降落，並合影留念。

國防部表示，MQ-9B軍購案係國防部因應敵情威脅與迫切之國防需要，向美籌獲4架。美方規劃於民國115及116年各交運2架，以提升作戰效能。國防部感謝美國政府及製造商通用原子航空系統有限公司等單位大力支持，促成本次活動順利進行。國防部將持續協同美方，透過台美安全合作機制，確保後續產製順利，以提升我國防實力。

MQ-9於2001年首飛，2007年服役。型號包括MQ-9A死神（Reaper），可攜帶地獄火飛彈，用於戰場偵察打擊，曾多次執行擊殺恐怖分子任務；MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）用於海域監偵，巡航高度更高，但美軍本身並無使用。

2020年11月3日，美國總統大選同一天，川普政府宣布售台四架MQ-9B。國軍將採購計畫稱為「高高空無人機系統」，總金額217.2億元。依據115年度預算書，將編列新台幣50億元。

此外，拜登政府曾決定，以總統撥款權（PDA）另外援贈4架。這批軍援機原本預定於去年抵台，但在華府再度政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，我方因此作罷。

駐美代表 MQ-9 國防部 美國 徐斯儉 國軍

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