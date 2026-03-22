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國防特別條例將審查 在野人數優勢成政院版過關變數

中央社／ 台北22日電

立法院聯席會議將併案審查行政院與藍白所提國防特別條例草案，各版本在預算規模、執行年限及採購項目存有巨大分歧。在野陣營握人數優勢，最終能否審查完竣送出委員會，或是關鍵條文按行政院提案通過，勢必將掀激烈攻防，備受各界關注。

由於本會期外交及國防委員會將審查國防特別條例草案，朝野都在外交及國防委員會部署重兵，包含立法院長韓國瑜在內，國民黨立委共7席，民進黨立委7席、民眾黨立委1席；此外，立法院財政委員會部分，國民黨立委7席、民進黨立委6席、民眾黨立委1席。

根據立法院發出的會議預報，立法院外交及國防、財政委員會23日、25日及26日舉行聯席會議，併案審查行政院與國民黨團、民眾黨團所提國防特別條例版本。根據規劃，23日為詢答，25日及26日則逐條審查，因此外交及國防委員會議程，均用以審查特別條例。

行政院版本的國防特別條例，全名為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，為期8年、預算規模新台幣1兆2500億元。行政院會去年11月27日通過草案送立法院審議後，數度遭到藍白封殺，因此無法在立法院第11屆第4會期結束前，順利交付委員會審查。

民眾黨團版本的全名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，於今年1月26日提出，項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列。

國民黨團版本的全名為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，於今年3月5日提出，匡列預算上限為新台幣3800億元，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」，各界將國民黨版稱為「3800億+N」版本。

此外，國民黨版也明訂必須在民國117年前執行完成軍購項目，國防部長顧立雄對此曾表示，實務上不可能達成，等同實質封殺海馬士多管火箭系統等5大軍購案，將導致國防韌性與聯合作戰能力出現重大缺口。

為順利推動政院版，國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司長黃文啓中將多次在媒體節目表達立場，同時國防部、中科院等單位，亦多次拜會各黨立委辦公室，盼能順利通過政院版。

綜合立法院備詢、書面報告、新聞稿及受訪，國防部多次強調，軍事投資規劃是依照計畫預算制度而來，因此不論哪個版本，都必須要符合制度才有辦法執行，現在不僅只是項目與金額的討論，而是國防部先前已耗費冗長時間完成行政院版建案文件、獲得規劃書並獲行政院核定，若要更改版本就必須重新修正包含需求端在內等多個項目，因此「若是只看到金額，沒看到需求，整個計畫勢必被打亂」。

由於朝野版本在預算規模、執行年限及採購項目存有巨大分歧，本週聯席會議勢必成為國防委員會本會期的焦點。

國防部對此多次重申，政院版是歷經完整建案程序、獲行政院核定的最優方案；若捨政院版而就他版，不僅須面臨計畫重啟的冗長行政程序，更可能因執行期限與實務脫節，導致關鍵戰力出現缺口，對國家防衛能力造成不可逆的衝擊。

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