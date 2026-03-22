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政院籲朝野支持院版國防特別條例 應對中共複合式威脅

中央社／ 台北22日電

立法院外交及國防、財政委員會23日起舉行聯席會議，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本。行政院今天呼籲，面對中共近年對台灣複合式威脅，是國人必須團結的時刻，希望立法院朝野黨團能夠不分黨派，支持院版國安法案以及國防特別預算條例。

總統賴清德去年提出國安5大威脅與17項因應策略，行政院陸續盤整制度，提出相關行政措施及修法。行政院發言人李慧芝對記者表示，政府從各種面向保衛國家安全，包含透過資通安全管理法、產業創新條例以及海纜7法等保護關鍵技術、加強通訊韌性。

她還說，政院也提出國家安全法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例、台灣地區與大陸地區人民關係條例、社會秩序維護法等修正草案待立法院審議，期盼阻斷外敵吸收管道，嚴正防範裡應外合。

李慧芝表示，強化國家安全必須從各個方向深入，更重要的是加強自我防衛韌性，因此政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，期盼提升國軍應處當前迫切威脅的量能，建構多層次削弱及強韌的防衛作戰體系，強化部隊指揮及管制效能，更重要的是帶動國防產業發展，實現在地供應、自主產製，厚植國防自主。

對於立法院外交及國防、財政委員會23日起舉行聯席會議，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本。李慧芝強調，面對中共近年複合式威脅，這是國人必須團結的時刻，政院從各方面提出行政措施及修法，也希望立法院朝野黨團能夠不分黨派，支持行政院所提出的國安法案以及國防特別條例。

行政院會去年11月27日通過8年、預算規模新台幣1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，藍白黨團今年3月也陸續提出黨團版本。

根據國防部規劃，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案規劃自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等7類裝備，其中採購來源國內產製占3000餘億元，其餘為對外採購。

根據國防部過往說明，此國防特別條例草案主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等7大分類，其中M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等5項，美方已進行知會國會程序。

不對稱戰力 中共 政院 立法院 特別條例

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