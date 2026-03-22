五角大廈官員證實 台灣參與印太產業韌性夥伴

美國主導的新區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（ＰＩＰＩＲ）上周以視訊方式召開第二屆年會。根據五角大廈廿日發布的聯合聲明，各成員國承諾加強國防工業基礎整合，以降低供應鏈風險。五角大廈官員此前證實，台灣以顧問身分參與ＰＩＰＩＲ，且台灣的國防工業基礎在印太扮演關鍵角色。

美國前年主導成立ＰＩＰＩＲ，以強化國防工業韌性。根據上述聲明，ＰＩＰＩＲ成員國的軍備官員和其他高官十八日以視訊方式舉行年會，重申致力加速國防工業合作的承諾，並批准泰國及英國加入。

對台灣有無出席上述年會，一位五角大廈官員廿日對中央社說，台灣以顧問身分出席，但不提供台灣與會人員的更多細節。該官員說，ＰＩＰＩＲ成員有澳洲、加拿大、德國、義大利、日本、立陶宛、荷蘭、紐西蘭、挪威、菲律賓、南韓、新加坡、瑞典、泰國及英國。

上述聲明寫道，各國討論當前全球國防工業基礎在產能短缺和韌性上的挑戰，並重申以下承諾：將探索夥伴關係的一切途徑來加強國防工業基礎整合，以降低供應鏈風險、擴大前沿後勤維護能力、消除影響合作的政策與監管障礙，並加速關鍵系統與零組件生產。

該聲明還寫道，在強化夥伴關係和提升印太及全球國防工業韌性上，將探討在日本設F一百／F一一○引擎前沿維修中心的可能性，為美國空軍及夥伴國家在印太操作的Ｆ-十五與Ｆ-十六戰機武器平台提供後勤支援；推進在南韓設ＣＨ-四十七契努克直升機Ｔ-五十五引擎維修中心；美日建立新的固體火箭引擎（ＳＲＭ）生產倡議；支援區域共同生產契機，探索涵蓋多種任務類型的模組化無人機計畫等。