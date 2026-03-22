軍購條例拚本周出委 關鍵條文恐保留

立法院外交及國防與財政委員會將聯席審查軍購特別條例草案，關鍵條文中採購項目、匡列金額及執行期程，政院與藍白三版本仍有極大差距。據悉，民進黨研判，朝野短期內勢必難有共識，關鍵條文將保留協商，由於台中市長盧秀燕等藍營重量級人士陸續對軍購表態，長遠也盼能讓部分藍委立場能有鬆動。藍營人士也說，部分藍委暫時不會有動作，也不會跟黨中央正面衝突。

行政院版本共一點二五兆元，時限至二○三三年十二月卅一日，朝向完整「台灣之盾」防禦能量，並建立台灣軍功產業發展；國民黨版本為三八○○億元＋Ｎ、至二○二八年底，條列八項裝備；民眾黨版為四○○○億元、至二○三三年底，條列五項裝備及其他為因應國軍作戰能力急速提升需求，且已取得外國同意售出項目。

外界預料，本周外交及國防委員會中，朝野將有熱烈討論。據悉，民進黨目前希望能盡快將條例送出委員會，就算全部保留協商也可以，「至少先邁出這一步，就是個進展」；此外，已有國民黨多名要角都表態，長遠來看，也許還有機會拉攏或動搖部分藍委。

外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷則說，會試著朝一點二五兆院版條例推進，周一詢答、周三起進入逐條審查，「如果能在委員會階段達成共識當然最好，若仍有歧見，也會讓尚未達成共識的條例先保留、出委員會，繼續透過協商尋求最大公約數」；他說軍購條例攸關國家安全，不是零和遊戲，呼籲朝野一起努力。

國民黨重量級人士陸續對藍版軍購條例提出不同意見。盧秀燕在訪美出發前與藍委餐敘時，就指「徐巧芯版本還不錯」，但盧系立委只是對外繼續強化盧的態度，尚未有串連藍委、連署法案或提出修正動議等舉動。前主席朱立倫系統雖提出建言，沒有發動親朱藍委採取具體動作。

有藍委說，關鍵仍在於美方是否會有後續的發價書，目前國民黨版保留「加Ｎ」的空間，若美方公布新軍售，「加Ｎ」就是折衷。

藍營人士表示，有很多藍委憂國民黨版數字低於民眾黨版，壓力恐在藍營；但他們暫時不會有動作，也不會跟黨中央衝突，現只期盼美方能加速後續軍售台灣，金額自然就會再調整。

就在立法院即將開審軍購條例之際，國防部披露，軍政副部長徐斯儉親赴美國南卡羅萊納州F｜16 BLK70戰機生產線，見證由洛馬公司完成驗收飛行測試的首架戰機。國防部首度曝光我方採購的單座型戰機照片，稱今年可啟動飛交返國作業。