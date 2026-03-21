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國防部高層赴美視察F-16生產線 我單座型F-16首曝光

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部副部長徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將於完成組裝之戰機前合影留念，戰機編號6727，是國軍向美採購的單座型F-16 Block70首度亮相。圖／國防部提供
國防部副部長徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將於完成組裝之戰機前合影留念，戰機編號6727，是國軍向美採購的單座型F-16 Block70首度亮相。圖／國防部提供

國防部今天表示，軍政副部長徐斯儉率團赴美，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛馬公司完成驗收飛行測試的首架戰機。國防部並公布徐斯儉一行與完成組裝戰機的合照，是我方採購的單座型戰機首度曝光。國防部指出，今年起可以啟動飛交返國作業。

國軍向美採購的66架F-16C/D Block70戰機生產進度備受矚目，正值立法院即將在下周開始審議1.25兆元軍購特別條例前夕，國防部晚間表示，徐斯儉於美東時間3月16日率團，在我駐美代表處俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀及駐美軍事代表團團長魏中興陪同下，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證編號6831的首架戰機，完成洛克希德馬丁公司驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）。

國防部也公布徐斯儉一行與編號「6727」的單座戰機合影照片，這是我國採購的單座同型機首次曝光，可從垂直尾翼根部的阻力傘艙以及多具電戰天線，清楚分辨與美軍同型機的差異。不過機上並未安裝適型副油箱及彈射椅。

徐斯儉一行除了於完成組裝之戰機前合影外，並赴生產線視察戰機之生產狀況。據洛馬公司表示，目前該公司已配置數百員工，相關生產無料件或人力窒礙，正以兩班制全力產製。

據指出，由於F-16 BLK70戰機係專為台灣設計的新機型，各種系統、線路、軟體彼此的適應相容，仍需透過不斷試飛進行調校，然後立即回饋產線調整。這些程序是為了確保戰機的品質及飛行安全，必須仔細進行，不得省略。

於生產線完成組裝及洛馬公司「驗收飛行測試」的戰機，將由美國政府進行最後驗收飛行，今年可啟動飛交返國作業。國防部強調，將持續透過台美安全合作機制，與美方協同推動相關作業，加速完成戰機飛交返國作業。

國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢及空軍副參謀長田忠儀，一同赴生產線視察我訂購戰機之生產狀況。圖／國防部提供
國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢及空軍副參謀長田忠儀，一同赴生產線視察我訂購戰機之生產狀況。圖／國防部提供

特別條例 美國 戰機 F-16 國防部 徐斯儉

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