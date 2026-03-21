輕型巡防艦造艦案 海軍：專案須延長至2028年

立法院要求海軍司令部每半年針對「輕型巡防艦」建造執行，向立法院外交及國防委員會提出書面報告。海軍司令部在最新一期報告表示，海軍基於專案管理及風險管控立場，在去（2025）年8月7日核定依建案規定完成整體獲得規劃書修訂，專案將延長至2028年。

立法院決議表示，海軍輕型巡防艦全案期程2019至2026年，預算編列新台幣245億4916萬2000元預算，沿用原「震海專案」計畫執行到2026年截止，也就是從艦艇設計到交艦僅有3年時間。我國規劃以更短的時間造出全新設計的艦體應是個艱難的挑戰，更遑論還要整合各種不成熟的偵蒐和武器裝備。為定期追蹤海軍「新一代輕型巡防艦建案」的建造期程，因此要求國防部於計畫執行期間，配合立法院會期每半年向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

海軍司令部表示，在載台部分，此案原於2026年交艦，但因得標中信公司提出受限於次合約商主機延遲交貨，而主機需裝設於船體最底層，完成安裝後方能進行船段堆疊，此屬工程要徑節點，因此無法依原規劃期程交艦。

海軍進一步說，雖然主機延遲到廠致使諸多工程影響，需調整相關工序及耗費額外工時追趕，中信公司雖已完成因應方案，但兩型艦交艦仍需推遲至2027年交艦。

海軍司令部表示，基於專案管理及風險管控立場，已依建案規定於2025年8月7日由國防部核定完成整體獲得規劃書修訂，將專案延長至2028年；另因應調整後造艦節點檢討 編裝、訓練、成軍等分項工作執行期程，並持恆要求中信公司及中科院強化專案管理及外購裝備履約管制，確保後續建造工作依計畫執行。

報告中表示，此案外購裝備計戰鬥管理系統等7項，均完成簽約並獲得輸出許可，可滿足建造時程；目前已完成廠試驗測計76砲1項，還有戰鬥管理系統、三維相位陣列雷達等6項持續進行中。