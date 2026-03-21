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中東戰火耗美軍飛彈庫存 恐削弱台海嚇阻力

中央社／ 台北21日綜合外電報導

台灣擔憂伊朗戰爭正大量消耗長程巡弋飛彈庫存，而這類武器對於美國協助擊退中國侵台至關重要，恐使台灣處境更加脆弱。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，據估計，美國在長達數週的中東衝突期間，已發射數百枚所謂「聯合空對地距外飛彈」（JASSM），以及由艦艇發射的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。

國防專家表示，這兩種飛彈在任何涉及台灣的衝突中都至關重要，因為它們可在敵方防空系統射程外發射，從而降低攻擊方飛機或艦艇面臨的風險。

一名台灣國防高層官員告訴「金融時報」：「我最主要的擔憂是，美軍正消耗大量彈藥，而一般認為這些彈藥在必要時可用來遏阻對台灣的攻勢。這正在削弱嚇阻力。」

一名台灣國安官員表示，如果美國「在其他戰場耗時過久，以至於將過多資源傾注其中，最終將會造成失衡。」

戰略暨國際研究中心（(CSIS）上週估計，美軍在伊朗戰爭爆發的頭6天內，就發射786枚JASSM與319枚戰斧巡弋飛彈，兩者消耗量都相當於數年的產量。

麻省理工學院（MIT）亞洲安全議題專家何理凱（Eric Heginbotham）表示：「這些彈藥都是為了應對中國而採購的，在相關衝突中絕對至關重要。」他自2023年起共同籌辦一系列針對台海潛在衝突的兵棋推演。

「誰也沒想到，美國會在一場不相關的、甚至可以選擇不打的戰爭中，大量消耗這些庫存，特別是規模如此龐大的一場戰爭。」

在戰略暨國際研究中心與麻省理工學院於2023年聯合舉行台海兵棋推演中，參與者模擬在短短數週內就耗盡美國所有JASSM飛彈庫存的情境，用以擊沉港口內的人民解放軍艦艇，殲滅入侵艦隊，並打擊中國空軍基地。

美國並未公開多數飛彈的庫存數量或部署地點。但根據預算文件，美國空軍截至2023年已採購5569枚JASSM，並在2024年與2025年分別追加採購11140枚與450枚。

但目前尚不清楚實際交付數量，因為承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）每年僅能交付數百枚，且交付進度較採購程序落後約3年。

伊朗戰爭 防空系統 庫存

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