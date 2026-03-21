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海軍錦江級高江、鄱江艦 4月1日高雄舉行聯合除役儀式

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
鄱江艦過去曾由女性艦長林美菁指揮。圖／海軍司令部；資料照
鄱江艦過去曾由女性艦長林美菁指揮。圖／海軍司令部；資料照

海軍今日證實，所屬錦江級高江軍艦（PGG-609）、鄱江軍艦（PGG-614）將於4月1日在高雄新濱碼頭舉行聯合除役儀式。

隨沱江級高效能艦艇陸續量產成軍，配備雄3超音速反艦飛彈的高江艦、鄱江艦已分別在台海服役約25、26年，長期執行海上偵巡、警戒及應援等任務。今年初即解除戰備，排定除役，功成身退。

根據公開情報，兩艘艦均隸屬131艦隊，原均配備雄3超音速反艦飛彈。鄱江艦則是同級艦中少數配備「衛江電戰系統」與「T-MASS干擾火箭發射器」的艦艇，曾擔任電戰測試任務。

海軍高效能艦艇後續艦第二批次首艦「丹江軍艦」（PGG-627）日前甫在蘇澳交艦，進度順利推進，準備接替錦江級艦任務，目前還有金江艦（PGG-610）、昌江艦（PGG-615）、珠江艦（PGG-617）等3艘錦江級艦服役，未來兩年內會視沱江級艦成軍全部除役，海軍採取「接1汰1」方式，由12艘沱江級艦全面接替戰備任務。

海軍高江軍艦。圖/聯合報系報資料照
海軍高江軍艦。圖/聯合報系報資料照

海軍 高雄

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