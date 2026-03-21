海軍錦江級高江、鄱江艦 4月1日高雄舉行聯合除役儀式

伊朗戰事至今已經3周，美國總統川普絕對沒有預料到會打這麼久，雖然他還不肯承認，但為今之計，最好自己找個台階下，宣布勝利收兵，否則拖下去，對美國的威望絕對不利，而對台灣來說，伊朗以小博大，在面對中國大陸時，的確有可以關注之處。

2026-03-21 07:00