軍購條例盧朱動作頻頻 藍委：關鍵在美方要有新發價書

國民黨3800億+N版軍購條例日前定調，但台中市長盧秀燕在訪美時大談軍購，子弟兵立委黃健豪更拋出盧秀燕傾向8100億軍購版本；前黨主席朱立倫也引述外電，指明年美國將宣布6000億新對台軍售，條例一定匡列國家所需的預算，讓下周開始審議的軍購條例再生波瀾。不過，有藍委表示，相關發言只是維持聲量，因為在美方沒有明確新軍售進度前，若無美方直接溝通，個別藍委暫時不會有動作。

國民黨重量級人士陸續對目前黨版軍購條例提出不同意見，也讓民進黨看到提高匡列預算的可能，目標在下周討論軍購條例時先保留金額等關鍵條文，拉長戰線，盼能在藍營內部不同意見震盪下，讓部分藍委的立場出現鬆動，爭取最大可能。

盧秀燕在訪美出發前與藍委餐敘時，本來就指「徐巧芯版本還不錯」，盧系立委只是對外繼續強化盧秀燕態度，尚未有串連藍委、連署法案、提出修正動議等舉動。朱立倫方面也暫時只是提出建言，也沒有發動親近藍委有具體動作。

有藍委說，目前沒聽說徐巧芯等人會在軍購條例審查過程中提出修正動議，因為關鍵仍在於美方是否會有後續的發價書；且目前國民黨版保留+N的空間，若美方真有新的軍售進度，+N就是折衷。

這名藍委說，朱立倫、盧秀燕都是聰明人，知道如想撼動國民黨版軍購特別條例，可能再引發爭議，現在的喊話看起來也只是維持聲量、釋放壓力，想要在審查時一口氣把預算拉到8、9千億應該不可能，除非，美方自己再找藍委溝通。

也有藍營人士表示，國民黨版雖然被黨團調整成3800億+N，但很多藍委還是擔憂，民眾黨的版本是4000億，國民黨版如果低於這個數字，壓力就會在國民黨身上，所以，哪怕是提4500億都好，至少可以轉嫁壓力。

不過，這位人士也說，這些藍委暫時不會有動作，也不會跟黨中央正面衝突，他們現在只期盼美方能加速後續軍售台灣的發價書，金額自然就會再調整；但受到美伊戰爭及川習會延後的影響，這些藍委對新發價書的進度也不敢樂觀。

也有藍營人士認為，現在吵數字的意義不大，重點是「美國肯不肯賣」，國民黨版「3800億+N」對民眾有說服力，不要說1.25兆，民進黨有本事拿到2兆發價書，立法院也照審。