軍購條例下周拚出委 關鍵條文恐保留 綠盼拉長戰線拉攏部分藍委

立法院外交及國防與財政委員會，下周將啟動審查軍購特別條例，但關鍵條文包含採購項目、匡列金額及執行期程，政院與藍白三個版本仍有極大差距。據悉，民進黨認為，朝野短期內勢必難有共識，因此關鍵條文將保留協商，但由於台中市長盧秀燕等藍營重量級人士陸續對軍購表態，長遠也盼能讓部分藍委立場能有所鬆動。

行政院版本共1兆2500億，時限為2033年12月31日，目的要完整「台灣之盾」防禦能量，並建立台灣軍功產業發展；國民黨版本為3800億+N，時限2028年12月31日，條列8項裝備；民眾黨版為4000億，時限2033年12月31日，條列5項裝備及其他為因應國軍作戰能力急速提升之需求，且已取得外國同意售出之項目。

外界預料下周外交及國防委員會開會時，朝野勢必會有一波「熱烈討論」。據了解，民進黨內部目前希望能盡快將條例都出委員會，就算全部保留協商也可以，「至少先邁出這一步，就是個進展」，且看來國民黨多名具代表性的人物都出面表態，就長遠來看，也許有機會能拉攏、動搖部分國民黨立委的態度。

外交及國防委員會輪值召委、民進黨立委陳冠廷則說，下周會試著全面朝1.25兆院版條例推進，周一先詢答、周三起進入逐條審查，希望朝野能在委員會內凝聚共識，「如果能在委員會階段達成共識當然最好，若仍有歧見，也會讓尚未達成共識的條例先保留、出委員會，繼續透過協商尋求最大公約數。」

陳冠廷也說，近日包括台北市長蔣萬安、盧秀燕等在野陣營重要人物，在國防議題上的態度已開始出現正面轉變，這是好的訊號。不過目前在委製商購部分，在野黨仍有不同意見，正在全力溝通。院版條例涵蓋對美軍購與國內委製研發，兩者缺一不可，唯有同步推進，才能真正厚植國防自主能量，「國防特別條例攸關國家安全，不是『零和遊戲』，誠懇呼籲朝野一起努力。」