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台海軍力攻防 法國學者提中國強化飛彈能力4趨勢

中央社／ 巴黎20日專電
圖為漢光演習部署愛國者飛彈防禦系統。（圖／聯合報系資料照片）
圖為漢光演習部署愛國者飛彈防禦系統。（圖／聯合報系資料照片）

在軍事技術快速進化之際，精準打擊和反飛彈防禦能力牽動台灣海峽及區域安全。法國學者觀察，中國持續提升飛彈戰力，呈多元化、大規模化等趨勢；台灣則致力加強飛彈防禦能力。

法國戰略研究基金會（FRS）舉辦「中美台：台灣海峽能力重組與戰略態勢調整」網路研討會，由FRS研究員孟尚恩（Simon Menet）主持，法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）博士後研究員田予光（HugoTierny）、FRS研究員艾布蘭（Tom Abram）與談。

田予光說，中國解放軍頻繁且愈來愈大規模舉行軍事演習有多重目的，包括挑戰台灣主權，不一定在本島，也可能在東沙群島或金門周圍，以增加台灣軍方的後勤壓力，並蒐集情報，或讓台灣人習以為常，而這種「灰色地帶」行動讓中國透過累積既成事實，試圖漸漸將現狀轉變為對其有利的局面。

他也提到，任何軍事行動的失敗或延長都可能危及政權穩定，因為這會帶來無法控制的潛在經濟衝擊和區域情勢惡化的風險，北京考量到這些因素，試圖營造一種「勢不可免」的氛圍，希望不靠武力就獲得政治利益。

他說，中國能對台灣加大施壓力道，不只因為軍事力量崛起，也因為中國在過去30年緩解了陸海雙重防禦的問題，即拉攏俄羅斯與中亞，消除來自陸地的威脅，以便專注發展海上貿易及海軍，而台灣正位在這條發展路徑上。

此外，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭期間，中國透過陸路取得俄國能源，不受海路限制。

田予光認為，美國總統川普（Donald Trump）針對台灣議題做決策的不確定性，體現在川普個人對台灣戰略價值的評估，以及美國行政部門和專家能在多大程度上影響川普的決定，而中國當然會企圖利用這些不確定性。

艾布蘭則從飛彈威脅和反飛彈能力來探討台海力量平衡的演變。他說，中國發展出精確和遠程打擊能力，正從4方面改變力量平衡，即武器多元化、現代化、大規模化和雙重化。

他說，在多元化方面，可以看到中國火箭軍資源多元發展，涵蓋各種射程；在現代化上，諸如提升彈道飛彈性能和打擊精確度，以及鎖定目標和情報偵察等支援能力，中國軍方為此大力發展精確打擊所需的太空領域，也確實非常先進。

大規模化是指飛彈數量增長，美國五角大廈估計，中國火箭軍的飛彈庫存於4年內增加50%；雙重化則指常規武器與核武「核常兼備」的特性更明顯，增加對手判斷難度。

艾布蘭說，台灣發展縱深打擊能力，也擁有多種自製飛彈，還有美製海馬士多管火箭系統（HIMARS），另有媒體聲稱台灣擁有全球最密集的反艦飛彈防禦能力，體現了競爭趨於激烈的態勢。

他也指出台灣面對的挑戰，包括飽和攻擊、打擊彈藥成本問題、各軍種系統之間的協調和台美系統之間的協調等。

有關台灣各黨派在國防預算案出現分歧，艾布蘭表示，中國國民黨立場矛盾，考量到這在美國可能產生的影響，此一立場很難堅持，也可以感覺到國民黨在反飛彈防禦議題上態度微妙，例如他們很難批評反飛彈防禦這個普遍有共識的概念本身。

俄羅斯 飛彈 台灣海峽

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