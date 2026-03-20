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海鯤艦鋼板不平、鉚釘未栓？台船列3待改善工作：不影響測試

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統首度視察海鯤號潛艦，遭立委馬文君質疑海鯤號的內部鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴、排風管大片疑似水漬。台船公司表示，生活區域的3項「待改善工作」，不影響測試，交艦前會再確認改正全艦的外觀與內部裝設，由海軍最終驗收。圖／總統府提供
賴清德總統首度視察海鯤號潛艦，遭立委馬文君質疑海鯤號的內部鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴、排風管大片疑似水漬。台船公司表示，生活區域的3項「待改善工作」，不影響測試，交艦前會再確認改正全艦的外觀與內部裝設，由海軍最終驗收。圖／總統府提供

賴總統昨天視導國造潛艦海鯤號，國民黨立委馬文君今天質疑，海鯤艦的船艙內出現鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴上、排風管大片疑似水漬等問題。台船公司表示，生活區域的3項「待改善工作」，不影響測試，交艦前會再確認改正全艦的外觀與內部裝設，由海軍最終驗收。

賴總統昨日視察仍在潛航測試中的海鯤號，首度公開其內裝。馬文君質疑，官方公布的影音中，海鯤艦的船艙內出現鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴上、排風管外殼出現大片疑似水漬等難以理解之處，要問國防部、台船做何解釋？國防部長顧立雄重申，關於海鯤的測試，一切都是以安全為最高考量，而且一定要達到作戰的需求。

台船公司晚間表示，海鯤艦目前正執行測試及調校作業，針對生活區域所見的三項「待改善工作」，因施工後恢復未盡完善所致，不影響測試，可立即改進。

台船指出，按照合約，「艦容整理」於交艦前由台船負責，將依照驗收工項，針對全艦外觀及內部裝設再做確認改正，由海軍執行最終驗收。

台船強調，海鯤艦迄今已順利完成六次淺水潛航測試，海軍與台船公司在確保安全及品質原則下，將按部就班完成海上測試。

海鯤艦 台船 國防部 顧立雄

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