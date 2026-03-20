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馬防部雲台操演 實戰化訓練驗證防區作戰能力

中央社／ 連江縣20日電

馬祖防衛指揮部今天上午於南竿實施115年第1季雲台操演，模擬海上不明船團及無人機群接近南竿地區，馬防部結合防衛作戰構想與敵軍作戰進程，實戰化訓練驗證防區作戰能力。

馬祖防衛指揮部新聞資料指出，今天清晨操演模擬海上不明船團及無人機群接近南竿地區，南竿守備大隊在無人機實施戰場偵蒐後，運用155加砲、40榴彈機槍、50機槍等建制武器，依序進行航道封控、阻擾射擊、要域火殲及防護射擊等課目操演，密集槍砲聲與火光中，展現平時扎實訓練成果。

馬防部說明，操演期間透過部隊覺知應用套件（TAK），發揮分散式指管效能，整合情資、目標位置及友軍動態，使指揮官得以精準掌握戰場態勢，大幅縮短發現即打擊的反應時間。

馬防部強調，透過實戰化、系統化的訓練，在此次雲台操演中，不僅檢驗官兵臨戰反應與火力協同能力，更強化指管通聯與偵蒐通報作業流程，確保國軍面對各種威脅時，官兵能迅速反應、有效打擊，展現守護家園的決心與信念。

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