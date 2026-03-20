國安人士：川習會前備談判籌碼 中國操作軍事減壓假象

中國3月初召開兩會期間，解放軍空軍減少對台灣本島及周邊常態性的灰色地帶侵擾。國安人士指出，共軍海上兵力與海警騷擾仍持續，研判應是北京當局在川習會前，操作「降低軍事壓力、換取美方減少對台軍售」的戰略布局。

2026年中國全國政協與全國人大會議「兩會」分別於3月4日、5日開幕，國安人士表示，自2月28日至3月13日期間，解放軍空軍大幅減少進入台海周邊空域的擾台行動，也未如過往頻繁跨越海峽中線或於西南空域執行襲擾任務。

國安人士說，不過，同一時間解放軍海軍與海警船在台灣周邊海域的活動並未減弱，仍維持常態性部署。台灣本島周邊24海里以外的解放軍海軍通常是部署5艘、最多6艘，相關單位飛行訓練亦持續進行，僅調整至中國內陸空域。

國安人士表示，此「空軍降溫」現象並非整體軍事行動縮減，而是「降低可見度」的策略調整，鑑於空中行動最易被外界觀測，北京可能藉此營造台海情勢趨緩的印象。

至於「文攻」部分，國安人士指出，北京在這段期間透過學者投書、智庫論述及輿論，對外操作「減少對台軍售就可當作交換中國許諾和平的條件」假象，內容提及「美方在川習會前應該好好考慮減少對台軍售或武裝台灣」，藉由「大交易」脈絡，描述北京減少對台灣威脅或朝著中共所認為和平的方向，換取美方重新評估對台軍售與安全支持。

國安人士認為，這波「空軍降溫」與「大交易」輿論操作，跟即將登場的川習會具有連動關係，北京可能意圖在會談前塑造有利談判氛圍，將「降低軍事威脅」作為交換條件，爭取美方在對台政策上的讓步。

國安人士表示，在3月14日前後，隨著美軍印太兵力調動至中東以應對區域情勢變化，解放軍空軍隨即恢復對台周邊活動，顯示共軍回應軍事壓力具有高度彈性及策略性調整的特徵。

此外，國安人士指出，近期共軍軍演的聯合作戰能力與品質出現落差，例如過去的大型演習，陸海空協同作戰具有高度精密的時間節點與部署規劃，但近期相關複雜科目明顯減少，研判與中國領導人習近平推動的軍隊整肅行動有密切相關。

國安人士表示，解放軍內部的大規模貪腐清洗仍在進行中，原先處理的都是上將級人事，近期已延伸至中將、校級軍官，這些打貪行動勢必會對部隊的指揮運作造成問題。

至於已閉幕的兩會，國安人士分析，這次兩會釋出多項重要政治訊號。首先是權力結構，「習核心」與「習思想」持續強化，為未來施政與領導布局定調。其次是在經濟成長放緩情況下，中國仍維持高幅度軍費成長，顯示軍事發展優先於經濟壓力。

國安人士表示，內部維穩仍被視為重中之重，從公安與武警預算規模以及對軍方強調「忠誠」與「不得有二心」等談話，均反映北京對內部穩定的高度重視。

對台政策方面，國安人士認為，北京延續既有方向，一方面強調推動融合發展與統戰工作，另一方面聚焦阻止美國對台軍售及台美供應鏈深化合作，並透過法制與政策工具強化相關布局。

國安人士表示，整體而言，中國在兩會期間採取「降低可見軍事壓力、強化輿論操作」雙軌策略，一方面營造和平氛圍，另一方面維持對台與區域的實質壓力，並試圖影響美國及其盟友對台政策走向。