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應美方邀請派兵赴荷莫茲海峽護航？卓榮泰：可能性極低

中央社／ 台北20日電
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

立委關切未來是否應美方邀請派兵前往荷莫茲海峽護航，行政院卓榮泰今天表示，可能性極低，國軍的最大能力是保衛國家國民以及國籍航空器、船舶，目前沒有任何更多計畫。國防部長顧立雄說明，迄今未思考這類行動，也未接獲相關訊息。

美國和以色列聯手攻擊伊朗，伊朗新任最高領袖日前聲稱要封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。美國總統川普日前表示，有許多國家、特別是受到伊朗企圖封鎖關鍵水道荷莫茲海峽影響的國家，將與美國一起派遣軍艦，以維持該海峽的開放及安全。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委徐巧芯指出，川普日前表示有7國正在協商，而目前英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本等6國已經發布聯合聲明，準備投入適當行動，確保荷莫茲海峽能夠安全通行，第7個國家是否會是中華民國。

行政院長卓榮泰表示，可能性極低，且行政院沒有辦法要國軍做任何的行動。

對於如果美方詢問，國軍未來是否能夠保護進出荷莫茲海峽的船隻，卓榮泰提到，政府最要保護的是國民的安全以及航行船隻的安全，超越這個之外的，都不是行政院應該有的職權。

卓榮泰說明，國軍的最大能力是保衛國家國民以及國籍航空器、船舶的安全，除了這個之外，目前沒有任何更多的計畫。

列席的國防部長顧立雄解釋，目前中共每天在台海周邊至少都有5艘以上的軍艦在襲擾，要應對中共在灰色地帶的高強度襲擾以及可能的軍事威脅，整個國軍重心都在隨時警戒，利用各項情監偵手段以及跟友盟情資交換，掌握台海周邊及印太地區情勢，這是國軍現在的中心目標。

顧立雄強調，就國防部立場，迄今為止，沒有思考到有這類行動。對於如果美方有詢問，這是假設性問題，國防部迄今沒有接獲這樣的訊息，整個國軍的任務就是防衛台澎金馬，重心都是圍繞在日益升高的灰色地帶襲擾以及可能的軍事威脅，這是國軍重要的任務跟使命。

卓榮泰 行政院 國防部 國軍 荷莫茲海峽

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