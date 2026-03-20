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質疑中東戰事卡對台軍售 謝龍介問「不打還買」：別交不出貨說2027不會打

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

中東戰事發生，牽動美國戰略布局。我國近期關注對美軍購，國民黨立委謝龍介今說，可以討論是否還要按照原本的計畫採購，以美國生產的速度要供應以色列跟補充打掉的部分，要再滿足我方軍購，會有很大的差異，交期會有變。本來告訴我方2027會打，現在說2027不會打。那不會打還要再買？

國民黨團今早舉行黨團大會，有委員認為應說明預算和軍購立場。對此，謝龍介說，應要清楚說明，這沒什麼好迴避的。預算的話，更不是問題。新興部分已經通過，包括延續性的、治水等都通過了，如果不執行，汛期來了，行政院會挨罵的。其他的按照前一年度也都能動支，幾乎沒有問題。

謝龍介說，軍購的話，在中東戰爭發生以前，就發來報價書，現在經過戰爭，打了那麼多飛彈，庫存也都沒了。是否還要按照原本的計畫來執行、來採購？他覺得這都可以討論，因為美國現在看起來，以其生產的速度要供應以色列跟補充打掉的部分，還要再滿足我方軍購，這會有很大的差異，交貨期程也會有變。

謝龍介說，不要為了交不出貨，本來告訴我方2027會打，現在說2027不會打。那不會打還要再買？中華民國有自己的戰略考量，買什麼東西，大家應好好討論。應該買，但要買得恰到好處。

媒體詢及，黨中央會是助力還是阻力？謝龍介說「都會有啦」，選舉有得分有扣分，很多議題在相互攻防，但一定要以「和平」為基調。他在基層跑這麼多年，台灣人民是要追求和平的，要避免戰爭。所以各黨的領袖，還有執政的總統都應該發揮高度的智慧，不要輕言戰爭。應該窮極一切辦法、手段來求取和平，創造人民的福祉。

美國 軍購 中東 美伊開戰 謝龍介

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