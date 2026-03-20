立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？顧立雄：測試以安全至上

賴清德總統昨天視察海鯤號潛艦，首度公開艙間內部，不過遭立委馬文君質疑海鯤號的內部鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴、排風管大片疑似水漬。國防部長顧立雄今天再次強調，關於海鯤的測試，一切都是以安全為最高考量，而且一定要達到作戰的需求。

賴總統昨日視察仍在潛航測試中的國造潛艦海鯤號，首度公開海鯤號的艙間內部。不過立委馬文君在臉書貼文質疑，官方公布的影音中，出現海鯤艦內部鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴、排風管外殼出現大片疑似水漬等難以理解之處，國防部、台船做何解釋？

國防部長顧立雄今天重申，關於海鯤的測試，一切都是以安全為最高考量，而且一定要達到作戰的需求。

顧立雄稍早表示，按部就班，不管是淺水潛航、深水潛航，主要都要把這些測試項目要做完整，且是在安全確保的情況之下做到完整，完整之後再來進行交艦。不會設定交艦的特定時間。

另一方面，美國總統川普呼籲各國組成艦隊護航荷莫茲海峽的油輪，但遭各國拒絕，有台派名嘴主張，台灣應該派軍艦赴中東護航。

顧立雄表示，國軍每天要面對這樣的海上灰帶襲擾，還要面對中共日益提升的軍事威脅，國軍的重心還是會守在台澎金馬，因應所有可能突發的狀況。這是國軍最重要的任務。

面對媒體追問，顧立雄強調，目前沒有派軍艦護航的思考。