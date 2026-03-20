海鯤艦鋼板凹凸、鉚釘未栓、疑似水漬 馬文君：難以理解

賴清德總統昨日視察仍在潛航測試中的國造潛艦海鯤號，也是海鯤號的內裝首度曝光。不過立委馬文君今天在臉書貼文質疑，官方公布的影音中，出現鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴上、排風管外殼出現大片疑似水漬等難以理解之處，要問國防部、台船做何解釋？

馬文君在臉書貼文指出，賴總統與國防部長顧立雄，親自走到第一線視察，貼近基層視角，是好事，應該肯定；也樂見海軍與台船終於願受檢視，畢竟花了數百億元公帑。

話鋒一轉，馬文君指出，官方公布的影音中，有一張照片是賴總統、國安會秘書長吳釗燮，顧立雄等人，坐在海鯤艦內的會議桌前合影，但賴總統背後的鋼板，卻明顯凹凸不平，甚至還有至少三個鉚釘處沒栓上。

她質疑，三年前，海鯤軍艦帆罩外殼凹凸不平，當時海軍與台船說那叫「瘦馬效應」，這回內裝也是嗎？那三顆鉚釘沒栓，又是什麼原因？

馬文君進一步指出，另一張照片中，賴總統在海鯤軍艦內與隨行人員談笑，正上方刷成白色的排風管外殼，卻有大片的水漬，難道是漏水的痕跡嗎？另外在影片中，賴總統在巡視官兵鋪位時，兩度拉不開床鋪簾，一度尷尬，但相信只是不熟練，反倒問題不大。

馬文君表示，賴總統率領國安首長，首次視察首艘國造潛艦，內裝首度曝光，這當然是國家大事，不用說從總統府、國安會、國防部，再到海軍，台船等相關單位，會多麼戰戰兢勁，如履薄冰，更別說提供出來的影音，要能達到公關效果，提振國人對海鯤軍艦的信心，又要在軍事機敏場所避開軍事機密，那一定是謹慎再謹慎，斟酌再斟酌。

所以她不理解，這樣的影音內容，還會出現這些難以理解之處，請教國防部，海軍，或者台船，有沒有說法？

賴清德總統昨日視察仍在潛航測試中的國造潛艦海鯤號，首度公開海鯤號的內部艙間。不過立委馬文君在臉書貼文質疑，官方公布的影音中，出現鋼板鉚釘沒拴上、排風管外殼出現大片疑似水漬等難以理解之處，要問國防部、台船做何解釋？圖／馬文君臉書