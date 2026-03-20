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與盧秀燕路線分歧？鄭麗文：政黨不該是一言堂

中央社／ 台北20日電

台中市長盧秀燕訪美，針對軍購等議題有所表態，被解讀為與國民黨主席鄭麗文路線不同。鄭麗文今天表示，政黨不該是一言堂，大方向、大原則應一致，但很多事情容許不同意見存在，有不同意見不代表路線不同。

國民黨主席鄭麗文今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對總統賴清德呼籲在野黨盡速通過行政院版國防特別條例草案，鄭麗文表示，軍購預算能否通過的障礙就是賴總統主導的黑箱政府，怎麼可以要求立法院空白授權，隱藏所有關鍵資訊，不讓國會知道。

她說，「要國會審查什麼、通過什麼，在野黨什麼都不知道」。台中市長盧秀燕訪問華府時也有聽到一些在台灣沒有聽過的訊息。

鄭麗文指出，國民黨提出的軍購特別條例草案預算規模是「新台幣3800億元+N」，因為只有這些有具體內容。如果美方其實有向國防部傳達，但民進黨政府卻故意隱藏資訊不讓國會知道，那這就是玩兩面手法，今天軍購特別條例沒有辦法審查，真正的障礙及問題就出在民進黨政府。

對於外界出現盧秀燕訪美是與鄭麗文路線區隔的評論，鄭麗文表示，從她當選黨主席開始，綠營就努力在國民黨內、在藍白間、在兩岸間見縫插針，唯恐天下不亂，很怕國民黨團結、藍白合，也很怕兩岸兩岸和解。請問國民黨團結、藍白合、兩岸和解是對誰不好，看起來民進黨就是亂源。

鄭麗文指出，盧秀燕訪美前，有專程到國民黨中央拜會，兩人有做了很多溝通，了解國民黨版的軍購特別條例草案，而盧秀燕在規劃訪美行程時，國民黨駐美代表處也有全力協助和參與。

主持人詢問，是否認為自己的路線跟盧秀燕不同，鄭麗文表示，她覺得一個政黨不該是一言堂，這麼大的政黨，對事情難免會有不一樣的判斷，基本原則就是大方向、大原則大家應該是一致的，至於對很多事情的判斷，當然容許不同意見的存在，有不同意見不代表政治路線不同。

不過，鄭麗文也立即表示，「我剛剛在講的，不是在講盧秀燕」。她說，為何大家一定要刻意把國民黨分成兩個路線，就像每個人都喜歡問她是親中還親美，但她講過很多次，她為什麼要選擇，這不是零和遊戲，她絕不會落入這樣的陷阱。

鄭麗文指出，她相信的政治是合作、雙贏、共好，這才是一個有智慧的政治人物要開拓的新局，而不是陷入你死我活的零和遊戲，對於親中還是親美，為什麼不能跟全世界都親呢。

至於訪中行程是否有推進，鄭麗文表示，沒有推進或延後的問題，一旦確認，就會對外宣布。「川習會」延後，也不會影響鄭習會，因她本來就沒有考慮這問題，也非國民黨能決定，鄭習會行程由陸方安排。

兩岸 行政院版 特別條例 鄭麗文 盧秀燕 軍購

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