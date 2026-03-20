兵推 AGI 大規模攻擊 專家示警：基礎設施韌性是關鍵

台灣經濟研究院（台經院）與美國蘭德公司（RAND Corporation）18日在台北舉辦「因應AGI挑戰：強化臺灣經濟與社會韌性」兵棋推演。專家指出，隨著自動化技術快速擴散，勞動市場將面臨劇烈轉型，政府與企業應加快人才技能轉型，讓人力從「被取代」轉為「與AI協作」，以提升整體經濟韌性。

此次兵棋推演邀集蘭德政策分析師Gregory Smith、台灣研究主任郭泓均（Raymond Kuo），以及國內產學界、公民社會代表，針對AGI崛起的經濟潛能、成長果實分配及資安衝擊進行深度演練。與會代表認為，AI雖加速生產力成長，卻也對就業市場帶來壓力，恐加劇社會不平等。

在經濟影響方面，專家建議政府除研議租稅與再分配政策外，更應積極推動AI導入各產業。面對自動化帶來的衝擊，強化人才培育與技能轉換已是當務之急，唯有讓人力具備與AI協作的能力，才能在AI時代維持競爭力。

除了經濟轉型，本次兵推亦模擬AGI驅動的大規模網路攻擊情境，包括對關鍵基礎設施與金融體系的衝擊。與會代表示警，當前最大難題在於攻擊來源難以歸因，且攻擊手法不斷翻新，加上虛假訊息干擾，傳統防禦體系往往難以及時應對。如何在危機發生時維持穩定的訊息傳遞、強化政府公信力，是確保社會穩定的關鍵課題。

面對AI帶來的複合型風險，與會專家強調，政府必須強化風險治理能力，提升關鍵基礎設施的韌性，並建立完善的備援機制與供應鏈安全檢視。專家呼籲，台灣應積極深化國際合作，參與全球AI治理與資安防護機制，在新興科技領域扮演關鍵角色，以提升全球與台灣的安全穩定。