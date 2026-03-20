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盧秀燕談軍購 須買最精良裝備確保國防自衛能力

中央社／ 台中20日電

率團訪問美國的台中市長盧秀燕表示，軍購就如「買保險」，在國家經濟能力許可範圍內，須盡早落地並採購最精良、有效裝備，確保國防自衛能力。

至於整體國防預算規劃內容，根據台中市政府今天發布新聞稿，盧秀燕強調國防安全是跨黨派共識，但須向美方了解明確戰略建議與數據，並傳達給美方國內真實聲音。

盧秀燕美東時間17日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，在AIT華府總部執行理事藍鶯（IngridLarson）陪同下，會晤國務院及戰爭部高級官員，雙方廣泛探討台美區域安全、半導體供應鏈擴張，也深入實質交流國防預算議題與無人機戰略。

盧秀燕會中表示，感謝美國這80年支持台灣軍事協防與外交，面對鄰近強權持續威脅，台灣極度需要美國這樣的堅實盟友，而隨烏克蘭與中東地區戰事頻傳，維持太平洋地區穩定與和平尤為關鍵。

她說，未來作戰可能朝運用大量、相對平價無人機「海量戰術」發展，台灣是「晶片王國」，而台中具半導體、航太（如漢翔航空工業股份有限公司）與精密機械強大產業樞紐優勢，已有許多美國企業正與台中航太及晶片業者洽談，未來中市府將全力促成台美在無人機與高科技軍工產業鏈上深度對接。

此外，盧秀燕美東時間18日與前AIT主席卜睿哲（Richard Bush）等9名華府重量級智庫學者深度座談近2小時。

盧秀燕以英文發表演說表示，穩健國防應建立在政府與人民透明溝通上，「順從民意」與「內部團結」是推動台灣進步核心動力，在多元社會中應積極「異中求同」，唯有凝聚全民共識與力量，才能共同在變動局勢中守護台海和平與穩定，面對國際挑戰。

她說，外交工具應具靈活彈性，不應被窄化為統獨標籤，領導者應具備與意見相左族群對話勇氣，採溫和、漸進改革路線推動韌性治理。

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