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影／美估中共2027不犯台? 顧立雄：持續強化實力嚇阻敵方

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院今天進行院會，邀請國防部長顧立雄（中）列席備答詢，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
立法院今天進行院會，邀請國防部長顧立雄（中）列席備答詢，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

國防部顧立雄今天赴立法院備詢前受訪表示，中共從未放棄以武力併吞台灣，台灣必須持續強化防衛實力、提升嚇阻能力，讓北京評估攻台風險過高、成功機率降低，進而延後甚至放棄動武時機。

立法院今天召開院會，邀請國防部長顧立雄列席備詢。會前接受媒體聯訪時，針對美方情報機構評估中國大陸至2027年沒有既定武力犯台計畫一事，顧立雄表示，中共從來沒有放棄以武力併吞台灣，其軍事擴張行動也從未停歇。顧立雄指出，台灣的因應之道就是不斷累積防衛實力，形成有效嚇阻，讓對方在計算攻台成本與風險時感到高度不確定與危險，進而認為「明天可能不是一個最好攻台的日子」，藉此降低其動武意圖。

他進一步說明，若台灣防衛實力無法持續提升，嚇阻力便會下降，攻台的可能性反而上升；相反地，只要防衛能力不斷強化，嚇阻效果提高，就能讓對方將攻台時程一再延後，降低衝突發生的機率。

顧立雄強調，無論是中共的非軍事或軍事動態，國防部都會透過聯合情蒐與多元情資管道持續監控，密切掌握其可能的行動方案，確保台灣能及早因應各種威脅情勢。

國防部 中共 立法院 顧立雄

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