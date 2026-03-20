美媒：中國威脅加劇 台灣民眾自發強化防衛韌性

台灣民眾自衛意識升高，從防災演練到加入民防團體，響應政府全社會防衛韌性計畫。面對中國軍事威脅與政治僵局，民眾透過生存訓練、儲備物資及資訊戰教育，提升防護能力。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，職能治療師林香華（Lim Siong-hua，音譯）每天背著裝滿書籍、飲用水和生存裝備的背包到醫院上班。她捨棄電梯，一口氣爬上11樓，再下到位於9樓的辦公室。

現年37歲的林香華正在進行入侵防衛訓練。她希望練就足夠的體力，萬一哪天中國對台灣發動飛彈攻擊時，能將3歲女兒和6歲兒子帶到安全地點。

像林小姐這類積極推動自衛的人士正不斷增加，他們認同政府的理念，推動全島民眾準備應對中國可能的攻擊。

對總統賴清德及其執政黨而言，台灣的生存不僅取決於軍隊的戰備狀態，更在於民眾對入侵的準備程度，以及擊退中國的戰鬥意志。

然而，在台灣，自我防衛距離成為全民應盡的公民義務，仍有一大段路要走。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）及全球政治風險諮詢組織歐亞集團（EurasiaGroup）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）在最近發布的「台灣推動社會韌性的努力」報告中寫道：「台灣高品質的生活與日常無明顯危險，讓大眾普遍存有安逸感，這將持續挑戰政府提升警覺性的努力。」

除了這些障礙，還有動盪的政治局勢，賴清德提出400億美元國防特別預算，以應對中國威脅，但在立法院陷入僵局。

部分反對派人士認為，舉凡購買美國飛彈防禦硬體，甚至是讓孩子學習武術，任何提升防衛能力的舉措，只會促使中國實現以武力奪取台灣的威脅。

根據一份長期調查，不到8%的台灣民眾支持與中國統一。而根據國立政治大學選舉研究中心的調查顯示，逾半數民眾希望維持自我治理的民主現狀，或朝宣布獨立方向發展。

賴清德於2024年啟動的全社會防衛韌性計畫仍在持續發展中，且任務繁重。民防行政體系需要精簡，災害應變能力有待測試，而醫療系統即便在和平時期也承受過大壓力。此外，網路仰賴易受破壞的海底電纜，且大部分能源依賴進口，這兩大領域的多元化發展被列為長期目標。

與此同時，近年來中國軍事恫嚇的加劇，加上台灣政府的推動，已促使更多民眾開始思考如何應對威脅。烏克蘭人民成功抵禦強鄰俄羅斯入侵的例子，也為台灣帶來了深刻啟發。

部分台灣民眾轉向生存主義，準備逃生包、儲備日常必需品，並學習業餘無線電，以應對可能發生的網路中斷。

另有民眾加入民防團體，這些團體近年來在台灣各城市如雨後春筍般湧現。

其中一些非政府組織在台灣各地為數千人提供進階訓練課程；另一些則是小型社區社團，定期聚會進行兵棋推演或生存訓練，部分原因是因應自然災害威脅。

台灣最知名的民防團體之一黑熊學院，共同創辦人包括民進黨立法委員沈伯洋。該組織表示，他們的目標是為民眾「灌輸戰前意識」，課程內容涵蓋從基本急救到對抗中國資訊戰的各項訓練。

台南市當地機場戰機起降的轟鳴聲已成為生活常態。當地一個小型民防團體目前正推動兩大核心計畫：一是改善緊急收容所設施，二是開發一套無線通訊系統，確保即便中國切斷台灣的網路連線，通訊仍能照常運作。

台南市政府表示，目前避難所容量已可容納全市人口的15.6%，在人口約185萬的台南，已超過全國10%的規定標準。市府指出，雖然目前由地方官員管理這些避難所，但未來計畫招募志工及避難民眾協助運作。