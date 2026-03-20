顧立雄：海鯤交艦不設定時間 海虎預計年底升級完成

賴清德總統昨日首度登上「海鯤號」視導，而國防部長顧立雄今赴立法院備詢，被問是否有信心6月交艦，顧說按部就班，不會設定時間；顧被問是否在之後的試航同行或邀請賴總統同行，顧說，屬於專業測試，就由專業人員進行。

賴清德昨登上海鯤號視導，曝光艦艇內裝。顧立雄今赴立法院備詢，會前受訪被問是否有信心6月交艦，顧說，按部就班，不管是淺水潛航、深水潛航，主要都要把這些測試項目要做完整，且是在安全確保的情況之下做完整，完整之後再來進行交艦。不會設定特定的時間。

媒體詢及2月初時，台船董事長稱之後的試航願一起下潛，顧立雄是否同行或邀請總統一起下潛？顧說，就他了解，在下潛的部分，很多專業人員都要進入潛艦內部，包括參與接艦的人員，還有相關的技協、相關的台船人員會進去。這就交由專業評估，因為這是屬於專業的測試，就由專業人員進行。

至於我國潛艦「海龍」未來戰力規畫等，顧立雄說， 海龍、海虎是劍龍級的，這要進行升級。海龍已經升級完成，海虎預計在今年年底會升級完成，這兩艘就會大幅提升我方作戰能力。至於另外兩艘茄比級（GUPPY Class）的，就是專作訓練用的。