武力併吞隱憂仍在 顧立雄：累積實力 讓中共感覺「明非最好攻台日」

美國國家情報總監辦公室公布評估報告，指中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。國防部長顧立雄今赴立法院備詢，他受訪表示，要不斷累積防衛實力，中共從來沒有放棄以武力併吞台灣，中共軍事的擴張行動也從來沒有停歇過。

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」。評估提到，中國領導層現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的時間表來達成統一的目標。

顧立雄今日受訪被問到美方情報機構評估中國2027無計畫武力犯台。顧說，中共從來沒有放棄以武力併吞台灣，中共軍事的擴張行動也從來沒有停歇過，今年已發布仍有7%的國防預算成長，即使是其經濟成長率已估算在5%以下，還是以7%的幅度來增長，所以軍事擴張對我方產生的威脅仍日益嚴峻。

顧立雄指出，我方相關作為，就是要不斷累積防衛實力，形成有效嚇阻，來讓攻台計畫感到有高危險，成功計算變得相當低，感覺到「明天可能不是一個最好攻台的日子」，這就是要不斷累積實力。

顧立雄說，中共不斷軍事擴張，若我方防衛實力不能提升，嚇阻力就下降，這樣攻台的可能性就會陡升。反過來講，假設我方防衛實力不斷提升，嚇阻力提升，攻台可能性就會降低，把日子不斷延後。最後要強調，不管是「非軍事」、「軍事」的所有相關中共動態，都會予以密切關注，透過聯合情偵以及多元情資的手段，來密切掌控中共可能的行動方案。

至於如此報告內容是否會影響到在野黨接下來對軍購的態度？顧立雄重申，要不斷累積防衛實力，沒有看到中國在軍事力量的提升、國防預算提升上有所減緩，也沒有看到任何船艦有離開台海周邊。可以看到仍在進行聯合戰備警巡等對我方的軍事騷擾。「灰色地帶」的騷擾日益升高，軍事威脅也是日益升高。

顧立雄說，要嚇阻中共可能的全面入侵，當然就是要不斷累積實力，要將整體防衛作戰需求所需要的裝備、能力跟訓練不斷提升。