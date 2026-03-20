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賴總統：立院盡速審議軍購預算

聯合報／ 記者張文馨李人岳／台北報導

立法院外交及國防委員會下周將審查行政院版、國民黨版及民眾黨版的軍購特別預算條例草案。賴清德總統昨上午在高雄登艦視察「海鯤號」，下午在總統府主持全社會防衛韌性委員會，均再三強調，台灣須以實力維護和平，政府已規畫投入一點二五兆元、分八年執行的國防特別預算，籲立院盡速通過。

賴總統昨先赴高雄視導潛艦國造的海昌計畫，在台船碼頭登上海鯤號視察，這也是海鯤號內部第一次曝光。接著，下午回到總統府主持會議，賴總統說，面對中共對台軍事野心持續加劇，台灣須以實力維護和平，以韌性打造實力。

賴總統在全社會防衛韌性委員會中表示，從一九九六年總統直選到現在，台灣愈來愈進步，民主愈來愈強韌，也成為世界不可或缺的關鍵夥伴，不變的是，中共對台灣的軍事野心，不僅從未放棄，只有持續加劇。

談到國防特別預算，賴總統說，這筆預算，除了獲得超過六成跨黨派國人支持，更獲得國際的高度肯定，但這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例，才能夠落實。

軍購特別預算 賴清德 海鯤號

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