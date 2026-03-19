冷眼集／2027陸不打台灣？美論述又變了…為政治服務

五年來引起熱議的「二○二七年武統論」陷入不斷被「證實」與「否定」的循環中。外界看不明白到底何為真相？如今「美國否定美國」，美國情報部門或為「川習會」前釋放善意的政治信號，跟著拿香拜的我政府又當如何解讀？

時任美軍印太司令戴維森二○二一年三月在國會作證時強調，中共軍力對台灣的威脅「可能在未來六年內發生」，這被稱為「戴維森窗口」。當時戴維森正向國會提交五個財年、總額兩百多億美元的「太平洋威懾倡議」預算需求。但同年六月美軍參謀首長聯席會議主席密利則強調這是解放軍達到「具備攻台能力」而非發動入侵的期限。

而二○二二年美國戰略及國際研究中心研究員林碧瑩等人針對六十四位美國兩黨政府前高官與兩岸研究頂尖專家做出的調查顯示，高達八成三的受訪者認為中共不打算在二○二七年前大規模對台動武。二○二三年舊金山拜習會後，美方官員說習近平否認有二○二七年或二○三五年對台採取軍事行動的計畫。賴清德本人也在大選前的雲林造勢活動上說，習對日程的否認證明「大選是戰爭與和平的選擇」說法是選舉謊言，賴辦更稱藍白「慘遭習近平狠狠打臉」。

「二○二七年武統論」不論證實或否定，其背後都有著為政治服務的需要，戴維森當時說有，目的是為了國防預算；美國情報部門現在說沒有，似乎是為營造美中關係的和緩。

而賴總統在二○二四大選前以習近平說法來修理藍白，當選後的去年十一月於國安高層會議變成：中共「以二○二七年完成武力統一台灣為目標」，隨後美國國防部去年底的「中國軍力報告」又提出共軍正推進二○二七年具備對台「戰略決定性勝利」能力，且可能發動「聯合登島作戰」等四種軍事行動。

由此可以推論，當需要國家安全、需要國防預算時，二○二七年就很「危險」；需要營造勝選論述、需要降緩軍事張力時，二○二七年就成了「謊言」。

現在兩岸當局互批「以武逼統」、「以武謀獨」，軍事緊張不容低估，不論「二○二七年」或更久的每一年，兩岸都不應發生戰事，兩岸當權者應以中東為鏡，慎防墮入「自我實現的預言」。