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「不攻自破」！藍批綠2027武統論恐嚇民眾

聯合報／ 記者李人岳張文馨屈彥辰蔡晉宇陳宥菘周佑政／台北報導

美國國家情報總監辦公室公布最新威脅報告，認為中國現階段沒有計畫在二○二七年入侵台灣。總統府發言人郭雅慧昨表示，無論是在地緣及供應鏈韌性上，持續強化台灣的安全需求及自我防衛能力都是重要的。國民黨立委李彥秀說，民進黨「中共以二○二七年完成武統台灣為目標（準備）」的說法不攻自破，更是極不負責任政治語言。

郭雅慧指出，台灣持續面對中國的區域軍事威脅以及灰色地帶等諸多侵擾，無論是在加強國防自主、建構不對稱戰力，提升全社會防衛韌性，都是台灣要努力做的。

郭雅慧強調，政府會持續秉持和平靠實力的原則，也會持續跟理念相近的友盟國家一起合作，持續維持台海及印太區域的和平穩定。呼籲朝野放下成見，盡速完成審查一點二五兆元國防特別條例與相關預算，不要卡關。

陸委會副主委梁文傑昨天表示，「我方一向料敵從寬，預料最壞的情況，在建軍、加強國防上都是按既定步伐前進，不會因為某份報告說中共好像放緩了對台動武的準備，就放緩我們的腳步」。

我國安官員指出，原因應是共軍高階將領遭大規模清洗，已衝擊共軍聯合作戰能力，且共軍武器裝備及戰術戰法的實戰能力，跟自身宣傳有著巨大落差，讓中共領導人習近平對台轉採戰略收縮，但這不代表針對台灣的威脅就此結束。

李彥秀表示，民進黨把嚴肅的國家戰略以及軍備整備作為選舉語言、鬥爭工具，不僅沒有政治道德，影響企業投資意願，更讓人民產生無謂恐慌。

梁文傑 習近平 不對稱戰力 郭雅慧 李彥秀

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