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美情報指陸暫未打算侵台…北京促美謹言慎行勿炒作

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

美國國家情報總監辦公室最新的「情報社群年度威脅評估」認為，中共現階段並未計畫在二○二七年入侵台灣，也未確定統一時間表。大陸外交部對此回應「台灣問題是中國內政」，不容外部勢力干涉。

大陸外交部發言人林劍昨在記者會上回應上述美國國家情報總監辦公室的報告時，指出「台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉」。他強調，美方應端正對華認知，停止炒作中國威脅論。

至截稿時，大陸國台辦尚未回應。去年底美國國防部「中國軍力報告」稱共軍正穩步推進二○二七年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力，當時國台辦發言人張晗表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。

台灣議題 美國 共軍

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