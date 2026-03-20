聽新聞
0:00 / 0:00
美情報指陸暫未打算侵台…北京促美謹言慎行勿炒作
美國國家情報總監辦公室最新的「情報社群年度威脅評估」認為，中共現階段並未計畫在二○二七年入侵台灣，也未確定統一時間表。大陸外交部對此回應「台灣問題是中國內政」，不容外部勢力干涉。
大陸外交部發言人林劍昨在記者會上回應上述美國國家情報總監辦公室的報告時，指出「台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉」。他強調，美方應端正對華認知，停止炒作中國威脅論。
至截稿時，大陸國台辦尚未回應。去年底美國國防部「中國軍力報告」稱共軍正穩步推進二○二七年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力，當時國台辦發言人張晗表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。