專家稱3要素未出現 陸暫無發動武統跡象

美國國家情報總監辦公室公布最新威脅報告，認為中國大陸現階段沒有計畫在二○二七年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。軍事專家揭仲指出，從中共的「國家目標」等三大因素分析，並未出現中共打算二○二七年武統台灣的跡象；不過愈接近二○四九年，中共領導人愈有可能決定以武力解決台灣問題。

長期以來始終主張中共無二○二七年武力犯台計畫的國防院委任副研究員揭仲說，中共考慮是否或何時武力犯台，取決於「國家目標」、「共軍戰力」與「最高領導人對局勢的認知」等三大因素，但這些因素並未出現中共打算二○二七年武統台灣的跡象。

他分析，中共當前的國家目標，要在二○三五年時達到「基本實現社會主義現代化」，並在二○四九年前成為社會主義現代化強國，只要國家目標沒有改變，二○二七年前武統的優先可能性極低，除非政治情勢出現讓中共無法忍受的劇烈變化。

其次，共軍在籌畫犯台作戰計畫時，認定美軍必然干預，因此其戰力必須足以在美軍干預前創造絕對有利的態勢，讓華府覺得進一步的軍事干預已無意義；或是在共軍進攻台灣本島的同時，要能阻絕美軍馳援達一定時間。

從中共相關文獻可看出，由於國軍的防衛戰力，及共軍自身在戰略投送、後勤動員效率與遂行現代化聯合作戰能力等方面不足，使得共軍在二○二七年時還無法達到目標。此外，習對共軍的掌控十分穩固，沒必要藉由對外用兵來團結內部、鞏固權力。

不過揭仲提醒，習近平已將兩岸完成統一，列為「二○四九中華民族偉大復興」的必要條件，當時間愈接近二○四九年，中共領導人愈有可能決定以武力解決台灣問題。

台北醫學大學通識教育中心副主任張國城向本報分析，數十年來，中共的目標就是不放棄武力解決台灣問題，並排除美軍屆時的干預，只不過現在共軍的實力離達成目標愈來愈近。但中國在二○二七年達到軍事上的優勢，本來就不等於二○二七年一定會攻台，這是兩個層次的事。