搶灘失敗風險太高！美情報指陸未打算2027侵台

美國國家情報總監辦公室十八日公布「二○二六美國情報社群年度威脅評估」，報告指出，情報社群評估中國現階段沒有計畫在二○二七年入侵台灣，目前也沒有確定統一時間表。

路透指出，這份評估對全球最可能爆發衝突的熱點之一採取了相對審慎的語氣。儘管北京持續透過頻繁軍演加大施壓台灣，美國總統川普卻淡化中國軍事行動的風險。

這份卅多頁的報告指出，中國今年仍會繼續為統一台灣鋪路，共軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統目標，並穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，同時嚇阻且在必要時擊敗美軍介入。

報告說，中國領導層現階段沒有計畫在二○二七年入侵台灣，也沒有確定的時間表達成統一的目標，不過中國已公開表示，統一台灣是在二○四九年實現國家復興的必要條件。

報告指出，今年北京當局可能會持續尋求在避免衝突前提下，為最終促成與台灣統一創造條件。中國威脅若有需要會動用武力促統，認為美國試圖利用台灣阻礙中國崛起，並尋求反制美方的做法，但中方仍傾向在可能情況下，透過非武力方式實現統一。

報告提及，北京在決定是否及如何以軍事方式尋求統一時，肯定會考慮多項因素，包括共軍戰備狀況、台灣方面行動與政治情勢，以及美是否會軍事介入。

報告表示，中國官員明白，對台灣發動兩棲入侵將面臨極大挑戰，且失敗風險很高，尤其是在美國干預情況下。一旦美國介入，美國運輸業將遭受中國網路攻擊。若美國不介入，美國與全球經濟及安全利益仍將面臨重大且代價高昂的後果，包括科技供應鏈中斷及各市場投資者恐慌。

這份報告也指出，日本首相高市早苗去年十一月表示「台灣有事」，也就是中國入侵台灣的情況，可能成為日本的「存亡危機事態」，升高中日之間的緊張情勢；報告認為，高市的「存亡危機事態」用詞，恐在二○一五年日本通過的安保法之下成為軍事授權法源依據。

報告說，高市的發言象徵在位日本首相態度的重大轉變，報告認為，中國可能擔心高市的說法會鼓勵台獨運動。

對於這份報告的說法，日本內閣官房長官木原稔十九日表示，高市針對個人發言多次說明，日本政府立場沒有改變。