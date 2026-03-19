賴總統：今年全社會防衛韌性演習 要有效軍民整合

賴清德總統今天下午主持全社會防衛韌性第七次委員會，會後裁示指，持續強化各項全社會防衛韌性的演練，務求落實、精準及有效的能力，必須結合國軍演訓，有效執行軍民整合，也要建立區域防災走廊，強化國際合作。

以中東衝突為例，賴總統說，地緣政治情勢出現巨大變化，威權勢力也受到一定的挫敗，但衝突也因此擴散到周邊國家，影響全球能源與經濟；這顯示了，危機往往在意料之外發生，從國際政治的複雜性，也證明了全社會防衛韌性的重要性。

賴總統指出，今年的城鎮韌性演習，政府持續提高各項衝突情境的比例，目的就是讓更多國人了解軍民整合的工作；當威脅發生時，軍事與民生不可分割，所有國民都有可以協助、支援的角色。

賴總統說，未來，全社會防衛韌性工作，會持續制度化、建立官方與民間的共通標準，讓彼此緊密合作。也因此，各部會都會思考，各行各業在災害中的角色，推動相應的訓練與演習；接下來的這一年，要把先前的整備成果，持續轉化為應變能力，讓每一項演練，都能在關鍵時刻發揮作用。