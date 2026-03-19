快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

聽新聞
0:00 / 0:00

國安官員：共軍遭清洗衝擊聯戰 習近平對台戰略收縮

中央社／ 台北19日電
美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年侵台。圖／路透
美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年侵台。圖／路透

美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年侵台。台灣國安官員今天認為，原因應是共軍高階將領遭大規模清洗，已衝擊共軍聯合作戰能力，且共軍武器裝備及戰術戰法的實戰能力，跟自身宣傳有著巨大落差，讓中共領導人習近平對台轉採戰略收縮。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）今天發布報告指出，中國現階段未計畫於2027年入侵台灣，但共軍仍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

國安官員今天表示，美國情報單位的評估是採持續、滾動檢討，而美方最新評估的基礎應是基於2方面，首先是共軍將領過去2年遭到非合理的大規模清洗，這反映出軍隊腐敗與獨裁體系軍事統御的根本問題，並高度影響共軍的聯合作戰能力。

國安官員說，由於政治整肅還在進行中，勢必連帶影響裝備整建、部隊內部士氣與紀律，這都讓中共決策者必須以內部穩定為優先。

其次是國際戰事，國安官員表示，歷經近期數場國際戰事的驗證，中國引以為傲的軍事裝備以及戰術技術，明顯與自身宣傳有著很大落差；這對解放軍乃至於決策高層將是很大震撼，畢竟這意味著是解放軍遭遇美軍或同級設備的可能結果。

國安官員認為，基於上述2原因，讓中共領導人習近平對台轉採戰略收縮，但這不代表針對台灣的威脅就此結束，中國將持續依照整體戰略態勢和現實條件調整其侵略擴張的目標和期程，並會視美國及其友盟在國際地緣嚇阻力的變遷，調整共軍的對外威脅手段。

美國 解放軍 中共 習近平 共軍

延伸閱讀

美評估報告指中共沒有計畫明年侵台 府重申：持續強化自我防衛能力

美報告指「中共未計畫2027攻台」 陸委會：我方不會因此放緩建軍腳步

沒有統一時間表？美情報估北京「2027年無犯台計畫」 專家點頭分析中共國家目標

美情報機構稱大陸2027年「沒有攻打台灣計畫」 大陸外交部回應了

相關新聞

海鯤號內部首度曝光！賴總統登艦視察 籲在野盡速通過國防特別條例

賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，了解最新的測試狀況；他說，潛艦是在暗處守護台海現狀與和平的最大力量之一，呼籲在野黨盡速通過不打折也不放水的行政院版國防特別條例草案。

沒有統一時間表？美情報估北京「2027年無犯台計畫」 專家點頭分析中共國家目標

美國國家情報總監辦公室公布最新威脅報告，認為中國大陸現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。軍事專家揭仲指出，從中共的「國家目標」等三大因素分析，並未出現中共打算2027年武統台灣的跡象；不過越接近2049年，中共領導人越有可能決定以武力解決台灣問題。

賴總統：今年全社會防衛韌性演習 要有效軍民整合

賴清德總統今天下午主持全社會防衛韌性第七次委員會，會後裁示指，持續強化各項全社會防衛韌性的演練，務求落實、精準及有效的能力，必須結合國軍演訓，有效執行軍民整合，也要建立區域防災走廊，強化國際合作。

國安官員：共軍遭清洗衝擊聯戰 習近平對台戰略收縮

美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年侵台。台灣國安官員今天認為，原因應是共軍高階將領遭大規模清...

賴總統首度親登「海鯤軍艦」 盼軍工產業打造MIT品牌

賴清德總統19日上午前往高雄視導「海昌計畫」、「海軍大氣海洋局」及「海軍256戰隊」，首度親自登上國造潛艦「海鯤軍艦」。他提到，因應新科技快速發展，政府規劃透過商購、委製，可以加速強化戰力；同時提升國內的繁榮與就業，也能在軍工產業上，打造MIT品牌。

2026城鎮韌性4月啟動納11縣市 8月配合漢光跨區演練

國安會副秘書長林飛帆今天說，今年參與城鎮韌性演習共11個縣市，將高程度連結漢光演習，時程從4月至8月，每縣市演習2天，1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。