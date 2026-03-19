國安官員：共軍遭清洗衝擊聯戰 習近平對台戰略收縮

美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年侵台。台灣國安官員今天認為，原因應是共軍高階將領遭大規模清洗，已衝擊共軍聯合作戰能力，且共軍武器裝備及戰術戰法的實戰能力，跟自身宣傳有著巨大落差，讓中共領導人習近平對台轉採戰略收縮。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）今天發布報告指出，中國現階段未計畫於2027年入侵台灣，但共軍仍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

國安官員今天表示，美國情報單位的評估是採持續、滾動檢討，而美方最新評估的基礎應是基於2方面，首先是共軍將領過去2年遭到非合理的大規模清洗，這反映出軍隊腐敗與獨裁體系軍事統御的根本問題，並高度影響共軍的聯合作戰能力。

國安官員說，由於政治整肅還在進行中，勢必連帶影響裝備整建、部隊內部士氣與紀律，這都讓中共決策者必須以內部穩定為優先。

其次是國際戰事，國安官員表示，歷經近期數場國際戰事的驗證，中國引以為傲的軍事裝備以及戰術技術，明顯與自身宣傳有著很大落差；這對解放軍乃至於決策高層將是很大震撼，畢竟這意味著是解放軍遭遇美軍或同級設備的可能結果。

國安官員認為，基於上述2原因，讓中共領導人習近平對台轉採戰略收縮，但這不代表針對台灣的威脅就此結束，中國將持續依照整體戰略態勢和現實條件調整其侵略擴張的目標和期程，並會視美國及其友盟在國際地緣嚇阻力的變遷，調整共軍的對外威脅手段。