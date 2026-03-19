賴總統首度親登「海鯤軍艦」 盼軍工產業打造MIT品牌

賴清德總統19日上午前往高雄視導「海昌計畫」、「海軍大氣海洋局」及「海軍256戰隊」，首度親自登上國造潛艦「海鯤軍艦」。他提到，因應新科技快速發展，政府規劃透過商購、委製，可以加速強化戰力；同時提升國內的繁榮與就業，也能在軍工產業上，打造MIT品牌。

賴總統致詞指出，潛艦是我國發展「戰略嚇阻」的重要工具，也是反制海上封鎖、擴大戰略縱深的重要防衛武器。他今前往台船，登上國造潛艦「海鯤軍艦」，並了解最新的測試狀況，同時慰勉辛苦的台船工程團隊，以及參與測試的國軍弟兄姊妹。

賴總統表示，特別感謝台船團隊，日夜無休、承受巨大的壓力，做到如此進步的成就。

他提到，今天也登上「海龍軍艦」，了解官士兵的海中生活。透過親自登艦，他深刻理解到，性能提升後的現役潛艦戰力。從海龍等艦到海鯤，如果不是歷代海軍官士兵的累積，就沒有潛艦國造的成果；期勉256戰隊可以發揮承先啟後、繼往開來的精神，持續守護國家、維護區域和平與繁榮。

賴總統說，即使擁有再精良的武器裝備，如果沒有各位辛苦、精訓的官士兵同仁操作，也無法發揮最大的效用。潛艦常常一出海就是一大段時間，大家過著「不見天日」的生活，卻是在暗處守護台海現狀與和平的最大力量之一。

賴總統也說，隨著境外勢力的海上威脅加劇，有硬體實力，也要有先進的軟體實力。因此，海軍大氣海洋局持續布建先進的整合及偵測系統，對提升國軍的戰力，具有相當大的貢獻。

他希望全體官士兵同仁能持續秉持榮譽與責任、精益求精、邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，結合科技、制度創新，成為讓國人驕傲、讓敵人敬畏、「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

賴總統再次呼籲在野黨，應該尊重專業、支持國軍，盡速通過不打折、也不放水的行政院版國防特別條例草案。國防部專業將領已多次公開說明，軍事裝備籌措是依照敵情威脅產生的建軍需求，而做的整體規劃。如果只看金額、而忽視建軍的需求，勢必打亂整體的軍事投資，造成嚴重影響。

賴總統提到，另外，因應新科技快速發展，政府也規劃透過商購、委製，可以加速強化戰力；同時提升國內的繁榮與就業，也能在軍工產業上，打造MIT的品牌。

他誠摯且再次呼籲：有主權才有國家，有實力才有和平，希望在支持國防上，大家都能加快腳步、不分朝野、一致對外，力挺我們自己的子弟兵，讓台灣可以勇敢、自信地走向世界、守護現狀與和平。