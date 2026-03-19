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海鯤號內部首度曝光！賴總統登艦視察 籲在野盡速通過國防特別條例

聯合報／ 記者張文馨李人岳／台北即時報導
賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供
賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供

賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，了解最新的測試狀況；他說，潛艦是在暗處守護台海現狀與和平的最大力量之一，呼籲在野黨盡速通過不打折也不放水的行政院版國防特別條例草案。

賴總統不僅在台船碼頭登上海鯤號視察，這也是海鯤號內部第一次曝光。

賴總統表示，國防部的專業將領已經多次公開說明，軍事裝備的籌措是依照敵情威脅產生的建軍需求，而做的整體規畫，如果只看金額、而忽視建軍的需求，勢必打亂整體的軍事投資，造成嚴重影響。

總統府指出，賴總統赴高雄視導「海昌計畫」、「海軍大氣海洋局」及「海軍256戰隊」，感謝海軍日夜無休、承受巨大壓力與責任守護國家、維護區域和平與繁榮，不忘呼籲，在野黨盡速通過行政院版國防特別條例草案，不分朝野一致對外、共同支持國防。

賴總統致詞提到，登上海鯤軍艦，了解最新的測試狀況，同時也慰勉辛苦的台船工程團隊，以及參與測試的國軍弟兄姊妹。我要藉此機會特別感謝台船的團隊，日夜無休、承受巨大的壓力，做到如此進步的成就。

賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供
賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供

賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供
賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供

賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供
賴清德總統今（19日）上午在高雄視導潛艦國造的海昌計畫，首度登上「海鯤艦」，這也是海鯤號內部第一次曝光。圖／總統府提供

潛艦國造 特別條例 賴清德 國防部 行政院 海鯤艦

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