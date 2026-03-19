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2026城鎮韌性4月啟動納11縣市 8月配合漢光跨區演練

中央社／ 台北19日電
今年參與城鎮韌性演習共11個縣市，將高程度連結漢光演習，時程從4月至8月，每縣市演習2天，1天兵棋推演、1天實作操演；高雄屏東、新北宜蘭等4縣市，8月將配合漢光實兵操演實施跨區協同演練。圖／聯合報系資料照片
今年參與城鎮韌性演習共11個縣市，將高程度連結漢光演習，時程從4月至8月，每縣市演習2天，1天兵棋推演、1天實作操演；高雄屏東、新北宜蘭等4縣市，8月將配合漢光實兵操演實施跨區協同演練。圖／聯合報系資料照片

國安會副秘書長林飛帆今天說，今年參與城鎮韌性演習共11個縣市，將高程度連結漢光演習，時程從4月至8月，每縣市演習2天，1天兵棋推演、1天實作操演；高雄屏東新北宜蘭等4縣市，8月將配合漢光實兵操演實施跨區協同演練。

總統府今天召開全社會防衛韌性委員會第7次委員會議，林飛帆報告「2026年度城鎮韌性演習整備與推動概況」。

林飛帆說，2026年城鎮韌性演習的整體規劃構想，分為「兵棋推演」與「綜合實作」，將採制度化、科學化與無劇本化進行兵棋推演，綜合實作側重聞令而動、從零開始、持續訓練；也就是，動員命令下達再做反應，跳脫過去在場所預置的演習設計，朝向更真實的演練。

他表示，今年4月10日至4月24日將舉行每年度漢光演習的電腦兵棋推演，8月5日至8月14日由國軍實施漢光演習實兵操演；今年跟過去比較不一樣之處，是希望漢光與城鎮韌性演習能夠有更高程度的連結，所以城鎮韌性將從4月一路演習至8月。

林飛帆指出，4月搭配漢光電腦兵推，將舉行中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練；4月到7月將執行7個縣市的全民防衛動員演習，以及關鍵基礎設施的防護演習；8月會有4個地方縣市政府搭配漢光實兵操演，實施跨區協同演練以及全國防空避難的演習。

他表示，全民防衛動員演習及關鍵基礎設施（CI）防護演習，今年開始將演習日程從1天增為2天，1天舉行兵棋推演、天實作操演。

林飛帆指出，全民防衛動員演習以及關鍵基礎設施防護演習的課題，分為「兵棋推演」與「實作課程」。兵棋推演包括各階段應變中心開設及運作；災害警報傳遞以及發放、共同作業圖像的建構；戰時資訊安全防護；戰時心理防護、強化抗敵意識、反制假訊息及認知作戰；無人機運用等11項。

至於「實作課程」，林飛帆說，包括縣市政府的聯合應變中心的開設，防災協作中心的運用，CI防護演習等12項科目。今年將首次在嘉義縣及屏東縣，實施無人機協助運送物資的相關操演。

他表示，8月將在高雄市、屏東縣、新北市、宜蘭縣等4縣市進行全民防衛動員演習，搭配8月漢光實兵操演，將側重包括，預防性或疏散撤離、醫療後撤或擴充醫療、聯合交通運輸指揮等3項軍民整合議題。

林飛帆說，「軍民聯合防空演習」時程由8月7日至8月13日，分成南部、中部、外離島、東部及北部等5地區實施操演；屆時將透過告警訊息的發布、手機訊息以及警報系統發放，並同時納入像去年多場域避難演習，包括大眾運輸、賣場以及政府機關，這也是今年重點。

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