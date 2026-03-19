配合漢光兵推 中央聯合應變中心4月演練軍民整合

總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第7次委員會議，行政院報告指出，中央聯合應變中心（CJEOC）4月將配合漢光兵推，演練預防性撤離、醫療後撤與擴充醫療區域規劃，以及聯合交通運輸指揮與管制等軍民整合3大課題。

總統府舉行全社會防衛韌性委員會第7次委員會議，行政院政務委員季連成報告「2026城鎮韌性中央聯合應變中心演習規劃」。

季連成說，政府平時為因應各類威脅或重大災害，有不同應變情境，當發生震災、疫情、土石流等災害應變情境時，中央會成立中央災害應變中心，由各部會首長擔任指揮官，縱向指揮縣市災害應變中心。若遇重大人為危安等國土應變情境，中央會成立國土安全應變中心，指揮官由行政院副院長或部會首長擔任，縱向指揮各縣市國土安全應變中心，上述機制皆已有效運作。

當面臨高強度灰色地帶衝突、地緣政治風險威脅加劇時，季連成指出，政府將依據國家安全會議結論，適時成立中央聯合應變中心（CJEOC），由行政院長兼任指揮官，部會首長與高階決策人員進行跨機關、跨部會功能導向分組，藉以執行中央決策、治安維護、收容安置、醫療擴充、交通運輸、物資配送，並與國軍作戰指揮中心橫向聯繫，進行軍民戰災資源整合，以及支援軍事行動，同時縱向指揮縣市政府聯合應變指揮管制中心。

他表示，CJEOC的重點是要維持政府正常運作不中斷、維持社會民生功能、民生物資持續供應，以及支持軍事行動，5大主軸工作為民力訓練暨運用、重要民生物資盤整暨運送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、資通運輸及金融網絡安全。

今年漢光演習兵推將於4月10日至4月24日展開，季連成說，CJEOC 將配合漢光兵推參與6天3階段演練，屆時將演練預防性撤離、醫療後撤與擴充醫療區域規劃，以及聯合交通運輸指揮與管制等軍民整合3大課題，並驗證CJEOC如何進行關鍵基礎設施防護及維運、戰略物資調度與分配、民生必需品管理及配售、戰災救援等動員準備計畫整備的政府運作及維持民生課題。

至於政府運作及維持民生課題，季連成說，將演練包含網路攻擊政府機關作業系統；不明無人機活動；重要關鍵設施阻絕；搶救與復原；網路機房、通訊系統、供水系統遭破壞；傷患醫療及緊急醫療區域開設執行；配售站開設執行；收容站開設執行。

季連成指出，新北市、宜蘭縣、高雄市、屏東縣也會同步開設聯合應變指揮管制中心（LJEOC）以配合CJEOC指揮，演練軍民整合課題，還有網路攻擊政府機關作業系統、不明無人機活動，以及重要關鍵設施阻絕、搶救與復原等。

季連成表示，上述演習過程都會加入大規模資安駭侵、斷網、斷電、戰略溝通（假訊息反制）等情境。

他指出，2026年CJEOC演練特點包含一，首次形塑軍民整合共同圖像；二，功能組簡併流程，運作模式簡化，提升應處效率；三，首次中央、地方、軍方整合演練；四，首次4個縣市參與演練全功能配合中央實施兵棋推演等。重點就是希望居安思危、有備無患、強化應變、有恃無恐、按部就班、有條不紊。