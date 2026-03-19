立院下周開審軍購特別條例 賴總統：台灣必須以實力維護和平

賴清德總統今（19）日下午主持「全社會防衛韌性委員會第7次委員會議」時表示，面對中共對台軍事野心持續加劇，台灣必須以實力維護和平，以韌性打造實力；政府已經規畫投入1.25兆元、分8年執行的國防特別預算，不僅守護國家安全，也能帶動產業升級；這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例才能落實，期許朝野攜手合作，共同為國家的發展邁出前進的一步。

立法院外交及國防委員會下周將審查行政院版、國民黨版及民眾黨版的軍購特別預算條例草案。

賴總統在會中致詞表示，在1996年，當台灣人民即將完成民主轉型的關鍵一哩路，用手中選票直接選出總統，中共卻用大規模軍演，試射飛彈，武力恫嚇；不過，台灣人民沒有退卻，反而用超過七成六的投票率，完成民主轉型的重要里程碑。30年來，台灣越來越進步，民主越來越強韌，也成為世界不可或缺的關鍵夥伴，不變的是，中共對台灣的軍事野心，不僅從未放棄，只有持續加劇。他說，台灣必須以實力維護和平，以韌性打造實力，來捍衛現狀及區域秩序不被破壞。

談到1.25兆元的國防特別預算，賴總統說，將用於打造「台灣之盾」、導入人工智慧提升應變能力、以及發展國防自主產業，不僅守護國家安全，也能夠帶動產業升級；這筆預算，除了獲得超過六成跨黨派國人的支持，更獲得國際的高度肯定，但這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例，才能夠落實。

賴總統重申，有主權才有國家，有實力才有和平。這些任務的達成，需要朝野不分黨派才能夠實踐；政黨之間可以競爭；但攸關國安、主權與基本生存的國防，應該要攜手團結、一致對外。「我期許朝野放下成見，攜手合作，才能夠為社會和人民謀取最大的福利，也才能夠為國家的發展，邁出前進的一步。」

賴總統表示，中共的軍事準備，是為了實現威權擴張的野心，我方的準備，是為了捍衛和平現狀與生存永續；政府全力推動「全社會防衛韌性」的目的，就是要凝聚全民力量，讓台灣能以和平為核心價值，以民主為共同信念，以自由為生活方式，展現堅定不移的決心，加速強化社會各方面的準備工程。