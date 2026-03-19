1.25兆國防特別預算逾六成國人支持 賴總統喊話速審

賴清德總統19日主持全社會防衛韌性委員會第七次會議。他表示，為了強化國防力量，政府已經規劃投入1.25兆元、分8年執行的國防特別預算，獲得超過六成跨黨派國人支持。這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例，才能夠落實。

賴總統表示，今天是總統府「全社會防衛韌性委員會」第七次會議，也是2026年開春後首次會議。去年，台灣歷經震災和風災挑戰，攜手完成重建家園，更要持續提升全社會防衛韌性。再加上台灣擁有雄厚的科技實力，包括無人載具等科技的應用，都可以成為台灣與國際合作的重要橋梁。

賴總統提到，就在這個月，迎來台灣總統直接民選30周年。在1996年，當台灣人民即將完成民主轉型的關鍵一哩路，用手中選票直接選出總統，中共卻用大規模軍演，試射飛彈，武力恫嚇。不過，台灣人民沒有退卻，反而用超過七成六的投票率，完成民主轉型的重要里程碑。

他指出，30年來，台灣越來越進步，民主越來越強韌，也成為世界不可或缺的關鍵夥伴。但不變的是，中共對台灣的軍事野心，不僅從未放棄，只有持續加劇。台灣必須以實力維護和平，以韌性打造實力，來捍衛現狀及區域秩序不被破壞。

為了強化國防力量，政府已經規劃投入1.25兆元、分8年執行的國防特別預算，將用於打造「台灣之盾」、導入AI提升應變能力、以及發展國防自主產業，不僅守護國家安全，也能夠帶動產業升級。這筆預算，除了獲得超過六成跨黨派國人的支持，更獲得國際的高度肯定。

賴總統強調，這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例，才能夠落實。有主權才有國家，有實力才有和平。這些任務的達成，需要朝野不分黨派才能夠實踐。政黨之間可以競爭；但攸關國安、主權與基本生存的國防，應該要攜手團結、一致對外。

他期許朝野放下成見，攜手合作，才能夠為社會和人民謀取最大的福利，也才能夠為國家的發展，邁出前進的一步。他也重申，中共的軍事準備，是為了實現威權擴張的野心，我方的準備，是為了捍衛和平現狀與我們的生存永續。

政府全力推動「全社會防衛韌性」的目的，就是要凝聚全民力量，讓台灣能以和平為核心價值，以民主為共同信念，以自由為生活方式，展現堅定不移的決心，加速強化社會各方面的準備工程。

有關在今天的會議，賴總統說，內容包括：透過國際合作建構區域救災走廊的工作；因應極端地緣政治風險，「中央聯合應變中心」整備架構的規劃；4月份開始將於全國11個縣市舉辦「2026城鎮韌性演習」。讓國人了解「有準備，更安全」，即是政府推動「全社會防衛韌性」的核心目的。