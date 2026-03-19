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沒有統一時間表？美情報估北京「2027年無犯台計畫」 專家點頭分析中共國家目標

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國國家情報總監辦公室公布最新威脅報告，認為中國大陸現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。軍事專家指出，從中共的「國家目標」等三大因素分析，並未出現中共打算2027年武統台灣的跡象；不過越接近2049年，中共領導人越有可能決定以武力解決台灣問題。 圖／微信影片截圖
美國國家情報總監辦公室公布最新威脅報告，認為中國大陸現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。軍事專家指出，從中共的「國家目標」等三大因素分析，並未出現中共打算2027年武統台灣的跡象；不過越接近2049年，中共領導人越有可能決定以武力解決台灣問題。 圖／微信影片截圖

美國國家情報總監辦公室公布最新威脅報告，認為中國大陸現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。軍事專家揭仲指出，從中共的「國家目標」等三大因素分析，並未出現中共打算2027年武統台灣的跡象；不過越接近2049年，中共領導人越有可能決定以武力解決台灣問題

美國國家情報總監辦公室公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告指出，人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標，不過評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。

長期以來始終主張中共無2027年武力犯台計畫的國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，中共考慮是否或何時武力犯台，取決於「國家目標」、「共軍戰力」與「最高領導人對局勢的認知」等三大因素，但這些因素並未出現中共打算2027年武統台灣的跡象。

他分析，中共當前的國家目標，要在2035年時達到「基本實現社會主義現代化」，並在2049年前成為社會主義現代化強國。而中共領導階層清楚，過程中若在周邊爆發戰爭，就不可能在2035年前達成階段性目標，連2049年完成的時程也勢必大幅推遲。因此，只要國家目標沒有改變，中共在2027年把武力犯台作為解決台灣問題優先選項的可能性極低，除非政治情勢出現讓中國無法忍受的劇烈變化。

揭仲說，共軍在籌畫犯台作戰計畫時，是認定美軍必然干預，因此要能軍事占領全台灣，則其戰力必須符合下列標準：在美軍干預產生足夠影響前，於台灣周邊創造絕對有利的態勢，讓華府覺得進一步的軍事干預已無意義；否則就是在共軍進攻台灣本島的同時，能阻止美軍馳援達一定時間。不過從中共相關文獻可看出，因為國軍的防衛戰力，且共軍自身在戰略投送、後勤動員效率與遂行現代化聯合作戰能力等方面的不足，使得共軍在2027年時還無法達到目標。此外，從習近平先後剷除共軍內部派系，顯示習近平對共軍的掌控十分穩固；也使他沒必要藉由對外用兵來團結內部、鞏固權力。

揭仲認為，過去華府國安圈、特別是軍方之所以擔心共軍2027年武力犯台，主要因是美國軍方認為，美軍與共軍在西太平洋的戰力差距，在2025年到2027年將出現暫時性縮減，且由於幅度明顯，使美軍對共軍的嚇阻能力下降，使美軍擔心共軍可能趁機挑戰。但揭仲說，其實在拜登政府時期，華府國安系統的高層文官，甚至包括拜登總統本人，就已開始修改相關說法，只是基於某些考量，不願馬上推翻。

不過，揭仲提醒，共軍為使自身具備犯台時，能達到「短時間內瓦解國軍有組織的抵抗」之戰力標準，在聯合作戰指揮管制能力、戰略投送、聯合登島作戰轉型、聯合後勤效率、動員效率與人工智慧等多方面，都訂出戰力整建計畫，完成時間點研判在2030年至2035年之間。

他強調，習近平已將兩岸完成統一，列為「2049中華民族偉大復興」的必要條件，使得2049年前完成統一，已上升為中共的國家目標。因此，當共軍戰力讓中共領導人認為可在快速的軍事行動，甚至在美軍干預還來不及產生影響前，就取得勝利，則當時間越接近2049年，中共領導人越有可能決定以武力解決台灣問題。

台灣問題 習近平 華府

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