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擴充戰備能量 國防部：籌建14條兵工產線、維持彈藥供給

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院外交及國防委員會將審議攸關軍購特別條例，國防部指出，有鑑於中共可能封鎖切斷補給線，必須編列特別預算籌獲一次性大幅提升彈藥存量及增建14條兵工產線，並且在產線未建立前，籌購120公厘戰車砲彈等彈藥。圖為105公厘輪型戰車彈藥。記者季相儒／攝影
立法院外交及國防委員會將審議攸關軍購特別條例，國防部指出，有鑑於中共可能封鎖切斷補給線，必須編列特別預算籌獲一次性大幅提升彈藥存量及增建14條兵工產線，並且在產線未建立前，籌購120公厘戰車砲彈等彈藥。圖為105公厘輪型戰車彈藥。記者季相儒／攝影

立法院外交及國防委員會將從下周起審議攸關1.25兆元軍購特別預算特別條例國防部在提交立法院的報告中指出，有鑑於中共可能封鎖切斷補給線，必須編列特別預算籌獲一次性大幅提升彈藥存量及增建14條兵工產線，並且在產線未建立前，籌購120公厘戰車砲彈等彈藥。

國防部指出，我國為海島國家，中共可能封鎖本島周遭海域，隔離外國勢力介入與切斷補給線，考量戰時關鍵補給品消耗以及遭封鎖時之彈藥補給需求，尤其無人機、火砲、自製飛彈與彈藥等，都必須要有充分自製與戰備存量等相關量能。

為建置無人機本土自製量能，提升防衛作戰韌性，規劃籌購20萬餘架各類型無人機（艇），藉由長期、大量訂單，鼓勵國內廠商挹注資金建立產能，並自主研發，除可滿足作戰實需，更能同步打造非紅供應鏈。

另外針對「國內產能不足」及「國內無產能」等2類彈藥與重要軍品，同步採軍、商購併行模式籌獲，以有效預應部隊日常訓耗、戰備彈藥短缺與戰耗補充等需求。

國防部指出，在產線未建立前，藉年度公務預算分年籌補緩不濟急，須編列特別預算籌獲，一次性大幅提升彈藥存量，及增建14條兵工產線，以滿足戰時高消耗及平時訓練彈藥供給能量，提升整體作戰韌性。

國防部並說明，在擴增產線未完全建置前，規劃以特別預算籌購重要急缺彈藥計120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30 公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥等需求，一次性補充戰備存量。

軍購特別預算 特別條例 國防部

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